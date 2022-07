‘Sálvame’ del torero: el último y muy violento ataque de Ortega Cano contra el programa pone los pelos de punta

José Ortega Cano está desatado. Su violencia contra la prensa cada vez es más bestia y reiterativo. ¿No tiene a nadie que le aconseje bien?

La guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila (esposa e hija respectivamente del torero José Ortega Cano) es pública y lucrativa. La primera vendió una exclusiva sobre ello además de hablarlo en ‘Viva la vida’ mientras que la segunda le respondía en ‘Ya son las ocho’.

Finalmente todo ha terminado con una fuerte discusión entre la protagonista, la hija de su pareja, Gloria Camila y el propio torero retirado, tras la que éste abandonó el domicilio familiar y pasó la noche en casa de su hija.

Una sorprendente información que desvela este miércoles en exclusiva la revista ‘Lecturas‘ y que evidencia hasta qué punto la crisis entre la pareja parece haber llegado a punto de no retorno que podría acabar con un inminente anuncio de separación matrimonial. Es más, según la web ‘Informalia‘, Ana María estaría dispuesta a contar con pelos y señales su decisión de divorciarse de Ortega Cano, pero a cambio de una cantidad que rozaría los 175.000 euros y que ningún medio de comunicación piensa pagar.

Es curioso el discurso del extorero con la prensa. Cuando le interesa, cuando va un plató (sea el de ‘Sálvame’, el de ‘Viva la vida’ o el que sea) se comporta con educación y encanto. Cuando le pillan por la calle, sin embargo, se comporta como un ser violento que siempre pone la misma excusa: ‘la prensa me va a matar a disgustos’. Y esto no es nuevo, lleva décadas comportándose así: cuando tuvo problemas con Rocío Jurado, cuando tuvo atropelló a un hombre y lo mató, cuando entró en la cárcel, cuando se casó con Aldón, cuando sus hijos han tenido problemas… La culpa siempre es de la prensa. Eso sí, cuando cobra es un santo varón.

En pocos meses, Ortega Cano ha cargado en directo un par de veces contra ’Sálvame’ y el 27 de julio de 2022 vimos la tercera.

Ortega Cano está en Costa Ballena, Cádiz , lugar donde se encontró a los reporteros de ‘Sálvame’. En una primera ‘pillada’, Ortega negó la mencionada bronca con su mujer y su hija pero, dos horas más tarde, el diestro se mostró muy agresivo:

¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel? Que me dejéis tranquilo, ahora mismo que me dejes tranquilo.