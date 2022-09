Anabel Pantoja da un golpe en la mesa y destroza a sus jefes de ‘Sálvame’: «¡Os conviene dejarme en la mierda!»

Anabel Pantoja ha vuelto a abandonar ‘Sálvame’ por enésima vez. ¿Será algo definitivo?

Bernardo Pantoja ha sido ingresado de nuevo, información que daba en primicia José Antonio León en la tarde del 31 de agosto de 2022 en ‘Sálvame’ y de la que dio todos los detalles. Los focos, tras conocer esto, se pusieron en Anabel Pantoja y el porqué no había ido a visitar a su padre, algo que contó, el 1 de septiembre de 2022, Lydia Lozano y que terminó con la intervención en directo de la propia Anabel para explicarse.

Anabel Pantoja entró en directo en el programa para hablar de todo esto y lo hizo mostrando su enfado ante algunas acusaciones que se habían hecho sobre ella:

No voy a permitir que no se ponga a mi madre como se puso. No me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre, estar con él protegerle, hasta donde pueda.

Quiero deciros que no voy a justificarme ni deciros nada. No voy a decir si voy a estar con él o no, si voy a ir a Sevilla o no, lo voy a hacer en mi privacidad.

Aseguró que su padre no está solo:

He salido del reality hace poco, quiero que os quede claro que él no está solo. Vende mucho decir que está solo mientras su hija está en un yate. ¡Una mierda! Estoy harta. A mí no me tiene que decir un programa donde tengo que estar, estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Tengo mi vida y decido qué hacer y si me equivoco me equivocaré.

Mi padre lleva bastante tiempo así, cuando tenga que estar estoy. No tengo que estar justificando, a quién no se guste lo que hago, que no me mire.