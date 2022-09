Lo que nadie se esperaba: Terelu Campos defiende a Pipi Estrada ante la acusación más bestia

Pipi Estrada es la nueva estrella de Mediaset, para bien y para mal

Aunque fue vetado de Telecinco durante casi una década, Pipi regresó como colaborador de ’Sálvame’ en 2022 para ver si hacía algo por un programa que cada vez menos gente.

Y lo cierto es que Estrada ha dado juego, principalmente por estar en el mismo espacio que su exnovia , Terelu Campos- quien exige no coincidir con él en plató- y con la hermana de esta, Carmen Borrego, con la que suele tener bastantes enfrentamientos en directo.

Pipi será concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’, el nuevo reality de Telecinco que se estrena el jueves 8 de septiembre de 2022. Como la cadena está bajo mínimos en audiencia, necesita que su gran apuesta d ela temporada triunfe, por lo que está cebando el concurso de tramas antes de empezar, de ahí que, durante estos días, se esté explotando la figura de Pipi de manera excesiva.

Hace unos días veíamos en ‘Sálvame Diario’ unas imágenes tremendas de una discusión que Pipi Estrada tenía en plena calle con su exmujer, Miriam Sánchez.

El colaborador de televisión aseguraba que la que fuera rostro conocido de televisión seguía mal y que acudió para pagar una cuenta que tenía pendiente en un restaurante… pero lo cierto es que ahora la madre de su hija ha roto su silencio y la historia ha dado un giro bestial.

Miriam ha hablado para el programa y ha confesado que el día de la discusión:

Se me acumularon muchas cosas porque no tengo ni voz ni voto respecto a la personita y exploté. Yo ese día quería a que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado».

Por mi hija me tengo que llevar bien con alguien que me destruye y me anula como persona”

La que fuera colaboradora de televisión ha asegurado que:

Me siento utilizada desde que empezó estando conmigo porque desde entonces todo torna ‘he sido tu salvador, eras una actriz de cine para adultos, eras una mierda’.

Unas explicaciones que han dejado atónitos a todos los compañeros de Pipi al saber que le ha podido influir mentalmente con esas afirmaciones.

Pero… ¿por qué no toma medidas legales Miriam?

La protagonista nos ha desvelado:

No le llevo a los juzgados porque tengo fobia a los juzgados. Cuando yo me he enfrentado a él por cosas de la personita me ha metido miedo diciendo que tengo un pasado y que va a ganar siempre él en los juzgados.

Terelu defiende a Pipi

En toda esta polémica, Terelu Campos ha aprovechado para atizar a su ex pero el 1 de septiembre de 2022 sucedió lo imprevisible.

Un confidente aseguró para el programa y dijo que Pipi tiene un problema muy grande:

Es una persona que no sabe reconocer muchos de sus errores, los amigos que hemos coincidido con él por la noche sabemos que no sabe controlar en el dinero que se gasta.

Aunque afirma que «han intentado ayudarle», no lo reconoce y que le gusta salir a los mejores locales de Madrid:

Le gusta la fiesta y las chicas. Le hemos ofrecido nuestra ayuda, pero no lo quiere reconocer.

Al escuchar las palabras de este confidente, Terelu Campos no ha podido evitar decir unas palabras: