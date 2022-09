Sonsoles Ónega la lía en ‘El Hormiguero’: cómo fue su fichaje por Antena3 y ‘zasca’ de Pablo Motos a Telecinco

Sonsoles Ónega ya se ha estrenado en Antena3, lo hizo en ‘El hormiguero’ y contó cómo fue su polémica salida de Telecinco.

Fue la noticia bomba de la temporada en televisión. En un comunicado de prensa, el 11 de julio de 2022, Atresmedia confirmó que Sonsoles Ónega había fichado por el grupo de comunicación.

La periodista, comunicadora y escritora se incorporó asó a la competencia después de años ligada a Mediaset donde la convirtieron en una estrella emergente gracias a ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ y galas en prime-time de realities.

En poco tiempo, Ónega, que venía de ser reportera en TVE, se convirtió en una estrella gracias a Mediaset. A ella le dieron, en poco tiempo, más oportunidades que a muchos que llevan años allí.

Nada más llegar a ‘El hormiguero’ el 6 de septiembre de 202, Ónega dijo:

Me siento como una niña con zapatos nuevos. Llevo desde el 11 de julio sin pisar un plató.

Motos comenzó mandando un recado bastante directo a Telecinco:

Quiero saberlo todo, pero voy a hacer una pausa. No creo que en ninguna televisión estén dando nada mejor.

Y es que, a esa misma hora, Telecinco estrenaba en abierto la polémica docuserie ‘En el nombre de Rocío’.

Aunque había posibilidades de que no se abordase el tema (no es la primera vez que se evitan las polémicas en televisión), Motos comenzó preguntando a su invitada cómo se gestó su fichaje por Antena3:

Así describió Ónega cómo recibió una llamada de la secretaria del director de Atresmedia Televisión para proponerle una reunión:

Me citaron en un hotel de Madrid me dijeron: Tenemos un plan para ti. A partir de ahí, empiezan 48 horas que pido para reflexionar, que coinciden con el fin de semana del Orgullo

El 11 de julio ella ya tomó la decisión:

Fue por mil motivos, porque es una empresa que no me resulta ajena, llevo publicando con Planeta 14 años de mi vida… me dije ‘igual va a ser el momento.

Y con mucho dolor de corazón… me entiendes, ¿no? Tampoco todo lo que estoy contando te resulta extraño