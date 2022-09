En ‘Sálvame’ se despachan a gusto contra Paz Padilla ante su regreso: “¡Nos despreciaba a todos!”

En ‘Sálvame’ han puesto a parir, otra vez, a la que fue presentadora, Paz Padilla.

La polémica de Paz Padilla en Telecinco

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente. Y aquí está el truco.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido este mes de enero.

El regreso de Paz y ‘zascas’ a ‘Sálvame’

El 7 de septiembre de 2022, Padilla acudió como invitada a ‘El Hormiguero’ en Antena3 para hacer promoción de su montaje teatral ‘El humor de vida’, y unos días después, el 11 de septiembre de 2022, la humorista hizo lo propio ya en ‘su’ cadena, Telecinco.

Paz acudió como invitada a ‘Ya es verano’ y no se cortó a hablar de su despido:

Donde no se me quiere, me voy. Lo que más me duele es que no me pude despedir de mis compañeros de verdad.

‘Sálvame’ contesta a Paz Padilla

El 12 de septiembre de 2022, Belén Esteban regresó a ‘Sálvame naranja’ y contestó a varias polémicas, entre ellas Paz Padilla.

Mientras se emitía el vídeo de Paz en ‘Ya es verano’, Belén miraba el móvil y al terminar, dijo muy seca:

Me alegro mucho por ella. Todo lo bueno que le pase a la gente, me alegro. Yo no tengo nada que resolver con Paz. Aquí nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir.

Y no sólo fue ella, el resto de sus compañeros también hablaron de Paz Padilla.

Laura Fa dijo que había escrito a Paz cuando la despidieron:

He hablado muy poco con ella. Para ella es un tema muy incómodo el de ‘Sálvame’. Sé que ese tema no tenía que salir en el programa. No lo ha superado. Ella ha vivido una situación aquí porque el mundo del corazón no le gusta nada.

Kiko Matamoros dijo que eso no era verdad ( y tenía razón):

Cuando Paz empezó hubo momentos muy tensos con Paz porque nos despreciaba. Luego no, con el tiempo se limaron asperezas e incluso hubo momentos muy buenos. Cuando ella dice que no se pudo despedir de sus compañeros, se refiere a los de peluquería y redacción, no a nosotros. Ella tiene un tema que no tiene resuelto con nosotros. Paz es una montaña de incongruencias.

Lydia Lozano intervino para decir que:

Yo he hablado con ella cuando la despidieron y luego me escribió cuando me rompí el brazo.

Frigenti puntualizó:

La filosofía de vida, en los últimos años, su manera de ver la vida y la muerte ha incomodado a los compañeros y al público. Ha agotado. Paz ha sido muy crítica con las revistas del corazón y luego ha dado una entrevista con su hija.

La única que se atrevió a sacar el tema de las vacunas fue Belén Esteban: