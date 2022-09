‘Sálvame’ explota: Kiko Jiménez muestra la prueba definitiva para hundir a su ex, Gloria Camila

Que Gloria Camila Ortega no es trigo limpio es algo que ya sabíamos y su ex novio, Kiko Jiménez lo ha demostrado en ‘Sálvame’.

Kiko Jiménez está harto de que Gloria Camila, su exnovia, le culpe de sus problemas y se muestre muy afectada por la ruptura primero y por la polémica mediática después.

Por eso, tras las declaraciones de la concursante en ‘Pesadilla en El Paraíso’, el colaborador hizo pública una llamada que de su ex en la que su tono está lejos del conflicto:

Tras una ruptura conflictiva a nivel mediático y tres años de arduas polémicas, Kiko Jiménez recibió una llamada de Gloria Camila. Por lo inesperado del movimiento de la hija de Ortega Cano, Kiko decidió grabar esta llamada y el 13 de septiembre de 2022 la mostró a modo de prueba en ‘Sálvame’.

En la conversación, Gloria Camila se muestra conciliadora, su tono es amable y llama a Kiko por algo relacionado con una suplantación de identidad, lo que sorprende a Kiko.

Y es que Gloria se había derrumbado en el rality en el que participa, ‘Pesadilla en El Paraíso’, asegurando que tras la ruptura lo pasó muy mal, que está en tratamiento psicológico y que no puede ver según qué programas de televisión.

En el reality dice que soy un ser sin escrúpulos, que la he tratado fatal… pues bien, esta llamada es de hace poco tiempo. Si tan malo he sido ¿Por qué Gloria se pone en contacto conmigo?

Se preguntó el colaborador y acabó llamando “mentirosa” a la hija de Ortega.

En el inicio de la llamada, Kiko se muestra sorprendido, ella le dice: «Sí, es un poco extraño ya que queramos hablar» y le desvelaba el porqué:

Te llamo porque me ha pasado una cosa de la suplantación de identidad , me habían comentado que Sofía subió que le había pasado algo… Era para saber si le había suplantado cualquiera, es que me ha pasado lo mismo. Es muy fuerte digo.

Kiko, atónito, respondía:

¿Y para eso me has llamado? Me he quedado alucinado