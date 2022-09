En ‘Sálvame’ entrevistan a una perra: ¿Y se preguntan por qué ya no tienen audiencia?

La mascota de Chelo García Cortés se somete a un test en directo

‘Sálvame’, ahora mismo, es como ver un accidente a cámara lenta. Parece que sólo están alargando la agonía antes del cierre definitivo.

Sí, en la tele, como en todo, hay ciclos y modas. La gente se cansa de algo tan rápido como se vuelve a enganchar. Tras tantos años con una fórmula líder, Mediaset lleva un año de capa caída. Su modelo se ha agotado. Eso le puede pasar a cualquiera. El problema es lo que haga ante una crisis.

No hay nadie al volante en Mediaset. Ninguna de sus estrategias está dando resultados principalmente porque no se entienden. Se crean formatos absurdos (realities grabados como ‘Pesadilla en el Paraíso), se maltrata a la audiencia (cambiando programas de días sin avisar) y se toman decisiones incomprensibles como cerrar programa para crear otros iguales (el caso de ‘Viva la vida’).

A ‘Sálvame’, como exponente máximo del modelo televisivo de Mediaset, tampoco le va mejor. El programa está bajo mínimos. No hay tramas atractivas, no hay personajes nuevos, no hay escándalos.

Y ante este panorama desolador, lo único que se le ocurre a los responsables de ‘Sálvame’ es entrevistar a una perra. No es un doble sentido misógino, es un animal.

Sucedió el 15 de septiembre de 2022. Al programa acudió Clara Martín, comunicadora y terapeuta animal.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con un máster en neurociencia, psicología e inteligencia emocional, Clara intenta comunicarse con los animales para transmitir sus emociones y sensaciones y en ‘Sálvame’ comenzó con Maggy, la perrita de Chelo Gª Cortés.

Tras un ratito a solas con ella, Clara confesó que Maggy estaba «preocupada» por Chelo, en concreto, porque no sabía si estaba bien. También le llamaba la atención que le transmitiera la inquietud porque Marta, pareja de Chelo, no se vaya, aunque no tenía relación con un conflicto doméstico. Chelo Gª Cortés explicó entonces que es Marta quien más se hace cargo de su perrita, con lo que puede estar relacionado con su ausencia en ese momento.

Lo grave no es que se entreviste a una perra, lo grave es que resultó increíblemente aburrido. Entendemos que ‘Sálvame’ es un programa al límite, rompedor, pero también que cubrir cinco horas diarias de tele es muy complicado.