Jorge Javier Vázquez vuelve a ‘Sálvame’ hablando de Mila Ximénez: “Llevo un año muerto”

Jorge Javier Vázquez dice que él no es como Paz Padilla pero también explota la muerte de seres queridos cada vez que puede.

El viernes 16 de 2022, Jorge Javier Vázquez hizo una conexión en directo con ‘Sálvame’ para anunciar su inminente regreso al programa tras dos meses de vacaciones.

Dijo el presentador a modo de zasca directo a la que fue su compañera, Paz Padilla.

Pues el 19 de septiembre de 2022, Jorge Javier regresó a su programa y, curiosamente, de lo primero de lo que habló fue de la muerte, del duelo que ha sufrido tras la muerte de su amiga y compañera, Mila Ximénez.

Primero, se hizo un numerito. Tras sus viajes por Perú (donde estuvo ingresado por un mal de altura) y Sudáfrica, Vázquez llegó en avioneta y Belén Esteban le esperaba en la pista.

Lo del mal de altura no es lo peor que me ha pasado,

Dijo Vázquez asegurando que en áfrica le pasó algo peor.

Ya en el coche camino del plató y a solas con Belén Esteban, el presentador explicó que había vivido un año muy complicado:

Y es que, el presentador se había dado cuenta de lo duro que fue para él la muerte de su amiga y compañera de programa, Mila Ximénez.

Me dejó totalmente trastocado ¿Sabes lo que ha significado para mí la muerte de Mila? A los 52 años me he hecho adulto porque ella me trataba como a un niño.

Me he sentido muy viejo, no tenía ganas de nada.

Mi psicóloga me dijo que estaba entrando en una espiral autodestructiva que le preocupaba.