‘Todo es mentira’: Risto Mejide reaparece tras su separación y le da un consejo a Tamara Falcó

Risto Mejide quiere llamar la atención pase lo que pase.

Lucharon por su amor pero no ha podido ser. Risto Mejide y su mujer, Laura Escanes anunciaron su separación en redes sociales el domingo 25 de septiembre de 2022 tras siete años de relación y un ahija en común.

Ese mismo fin de semana, Tamara Falcó se separó del empresario de Iñigo Onieva tras descubrir que le había sido infiel. Este hecho ha provocado que Mejide, el lunes 26 de septiembre, hablase, sin referirse a ello claramente, de su propia ruptura en el arranque de su programa ‘Todo es Mentira’ en Cuatro.

Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos básicamente porque es mejor que no entre en estos momentos en las redes sociales durante los próximos 20 años. Tamara Falcó, un beso desde aquí.

“No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces” comenzaba diciendo Laura Escanes a través de su perfil de Instagram con una publicación en la que sale con Risto Mejide para anunciar su separación. Una noticia que, a pesar de las veces que ha habido rumores de crisis sentimental, no esperábamos que llegara en ningún momento.

Con total sinceridad, la influencer se desahogaba con todos sus seguidores e informaba de la triste decisión que ambos han tomado:

Laura aseguró que:

El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad.

Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor.