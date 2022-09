Belén Esteban abronca a Jorge Javier Vázquez por decir que Tamara Falcó merece lo que le pasa “por ser de derechas”

El ‘pequeño dictador’ tiene nueva enemiga.

Tras la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Jorge Javier Vázquez, desde ‘Sálvame’ se despachó a gusto con la Marquesa de Griñón, llamándola de todo. Un día después, el 27 de septiembre de 2022, al programa de Telecinco acudió Belén Esteban para enfrentarse al presentador.

El viernes 23 de septiembre de 2022 salió a la luz un vídeo del empresario Íñigo Onieva besando apasionadamente a uno joven que no era Tamara Falcó, con quién se había comprometido en matrimonio dos días antes.

Onieva dijo que esas imágenes eran de 2019, de antes de conocer a la hija de Isabel Preysler pero las mentiras tienen las patas muy cortas y al final se descubrió que el vídeo fue grabado en un festival de música celebrado tres semanas antes en el desierto de Nevada, en Estados Unidos.

Ante la ‘pillada’, el domingo 25 de septiembre de 2022, Iñigo Onieva dio un paso al frente y reconoció finalmente que las mencionadas imágenes son «del todo inaceptables».

Iñigo, al intentar sin éxito ponerse en contacto con Tamara (quien se ha refugiado en casa de su madre) utilizó sus redes sociales para hacer saber al mundo que se siente profundamente arrepentido por lo sucedido y para decir una vez más que está «completamente enamorado de Tamara» y que «es la mujer de su vida».

El empresario no solo pidió perdón a Tamara, también aprovechó la ocasión para disculparse con la familia de su hasta hace dos días prometida:

No he sido honesto, pido perdón a Tamara y a su familia públicamente».

Iñigo también lanzó un mensaje a los medios de comunicación pidiéndoles que dejen de difundirse las polémicas imágenes:

El lunes 26 de septiembre de 2022, desde ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez habló así de Tamara Falcó y de su relación con Onieva:

Yo me tragué La Marquesa (docuserie que realizó Falcó sobre su vida en Netflix). Lo que no puedes hacer es estar teniendo una vida con el colectivo Hazte Oír, con la ultraderecha católica, con la ultraderecha conservadora y estar con un fiestero.

Al día siguiente, el martes 27 de septiembre de 2022, Belén Esteban acudió a ‘Sálvame’ y se enfrentó al presentador:

Estoy enfadada porque no me gustó cómo hablaste de ella, no es amiga mía, pero creo que no tenías razón en muchas cosas.