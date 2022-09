Paco León dice que ‘Élite’ es una “mierda” y el creador de la serie le contesta de manera brutal

¿Qué necesidad hay que atacar públicamente el trabajo de compañeros?

Por un lado, los periodistas agradecemos infinitamente la sinceridad de los entrevistados. Cuando se está de promoción todo suelen ser frases hechas y adornos maniqueos. Que un personaje hable sin pelos en la lengua y te de titulares es un regalo. Otra historia es que lo que diga sea ‘correcto’ o no.

Esto es lo que le ha pasado a Paco León, el actor que el viernes 20 de septiembre de 2022 estrena su cuarto largometraje como director, ‘Rainbow’, producida por Telecinco Cinema y distribuida por Netflix.

El que fue protagonista de la serie ‘Aída’ participó en el podcast Nude Project cuando uno de los presentadores, Bruno Casanovas, le preguntó:

Paco León no se cortó a la hora de desclificar una de las series de más éxito de Netflix, empresa que, recordemos, distribuye su película:

No sé qué opinar. Como producto me parecen unas mierdas muy grandes, la verdad. Así en familia. Pero, por otra parte, tienen su público. No he visto demasiado. Pero a la vez también se normalizan cosas con contenido LGTBIQ+ o diversidad.

Es como muy antiartístico, ¿no? El algoritmo lo sabe y pones ahí unos chicos guapos y chicas guapas. Hay muchos compañeros trabajando en esa serie y no es tan fácil hacerlo guay. Yo les respeto así como compañeros, pero como espectador a mí me parece un mojón. Y yo las veo