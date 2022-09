Belén Esteban, tocada y hundida después de lo que ha dicho Kiko Matamoros: “Ya no interesa al público”

¿Belén Esteban ya no tiene la popularidad de antes?

Según una exclusiva que vendió Kiko Matamoros en Lecturas el 28 de septiembre de 2022, Belén Esteban ya no es ‘la princesa del pueblo’.

Matamoros sostenía la teoría de que la audiencia está cansada de escuchar siempre la misma ‘película’ que cuenta su compañera:

Al día siguiente, en ‘Sálvame’, Belén Esteban llamó por teléfono para enfrentarse a su compañero.

Antes de Belén interviniese en el programa, tanto María Patiño como Gema López dejaban claro lo mal que le había sentado esta declaración de Kiko, ya que había llamado a ambas entre lágrimas, decepcionada y dolida.

Todo esto se demostró cuando Jorge Javier llamó a Belén y esta entró en directo y dijo:

Para Belén, lo peor era que Kiko, con el que últimamente llevaba una buena relación, la había traicionado en uno de sus momentos más delicados:

Yo he sido una tía muy fuerte toda mi vida, pero en esta ocasión mi cabeza me ha jugado una mala pasada. Estoy peor de la cabeza que de la pierna, por eso me ha dolido tanto lo de Kiko

Creo que yo no me merezco el titular. No me afecta porque sé que no estoy acabada. Si lo estuviera mi productora y mis jefes no querrían que fuese aunque sean tres horas. Me siento una privilegiada en el trabajo que tengo. Lo que me parece penoso es que Kiko tenga que decir eso. En mi vida he hecho yo una exclusiva hablando de Kiko Matamoros, en mi vida. Estoy triste y me duele porque yo pensaba que Kiko me tenía, en el fondo, un poco de cariño. Me he dado cuenta de que no me lo tiene.

He llorado porque a una persona que quieres no le haces algo así. Miguel me dice que sufra por la gente que me importa, aquella que me demuestra que me quiere. Pero ayer cuando me mandaron esto me rompiste el corazón. Tú estás pendiente de mí cada tarde en el programa, me tranquilizas, me das la muleta, me ayudas… yo no entendía por qué hiciste ese comentario y por eso estoy así