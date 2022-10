‘Espejo público’: Susanna Griso, sin frenos a por Tamara Falcó por sus creencias “ultraconservadoras”

¿Tamara Falcó es víctima o culpable? ¿O la dos cosas a la vez?

Hasta en las noticias de Antena3 ha aparecido la noticia de la ruptura pública entre Tamara Falcó y el que fue su prometido, Íñigo Onieva. Una separación rodeada de morbo y polémica (por las infidelidades de él) que, inexplicablemente, se ha convertido en debate nacional como si fuera un problema de Estado.

Desde ‘Espejo Público’ en Antena3, la presentadora, Susanna Griso, quiso mojarse, el 3 de octubre de 2022, con todas las polémicas que rodean a la marquesa de Griñón.

En primer lugar, la periodista catalana, habló de los vídeos en los que a Onieva se le ve besando a otra chica en un festival de música:

Más allá de que fuese un pico o algo más… Que fuese esta infidelidad u otras… Creo que es un tema de pareja… Y ya está… No lo tenemos que convertir en el villano nacional porque no ha matado a nadie.

Además, Griso defendió a Íñigo Onieva:

A Iñigo le están hackeando el currículum para que no aparezcan las notas reales… Han simulado que tenía peores notas de las que obtuvo. Se está diciendo que no es socio de una sociedad que tiene varios restaurantes… Lo es… No es un relaciones públicas, no es un chico de noche. Trabaja y es empresario