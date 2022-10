¿Todo lo que cuenta Risto Mejide es mentira? Se descubre que su ex, Laura Escanes, tiene nuevo novio

Risto Mejide, el que dice que no miente, parece que tiene cosas que callar.

Nueve días después de que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran a bombo y platillo (como si fuese una campaña de publicidad) que habían roto su relación, la revista Lecturas publicó, el 4 de octubre de 2022, que la influencer tiene un nuevo amor, lo que nos lleva a pensar que, efectivamente, hubo infidelidad por parte de ella, aunque Risto se ofenda cuando le cuestionan sobre ello.

Según la revista, Laura Escanes vive desde el pasado mes de febrero con una nueva ilusión. Hablamos de Alberto Redondo Jiménez, el famosísimo ‘youtuber’, humorista, ‘streamer’ y presentador madrileño de 27 años que se esconde tras el nombre artístico de Míster Jägger.

“No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces” comenzaba diciendo Laura Escanes a través de su perfil de Instagram con una publicación en la que sale con Risto Mejide para anunciar su separación. Una noticia que, a pesar de las veces que ha habido rumores de crisis sentimental, no esperábamos que llegara en ningún momento.

Con total sinceridad, la influencer se desahogaba con todos sus seguidores e informaba de la triste decisión que ambos han tomado:

Laura aseguró que:

El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad.

Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor.