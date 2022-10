Primera bronca entre Adela González y Belén Esteban: así se ha hundido ‘la princesa del pueblo’

Adela González ya se ha bautizado en ‘Sálvame’. ¿Cómo? Humillando a la mismísima Belén Esteban.

Empezó de manera tímida, como una turista en un safari, fascinada pero miedosa, pero , al final, Adela González ha ‘florecido’ en ‘Sálvame’ y está dando lo que se pide de ella: polémicas.

La periodista formada en la actualidad empezó en el programa de Telecinco como contrapunto a la locura del programa, para darle un toque’ blanco’ y distinto en plena crisis de audiencia y tras la marcha de la polémica Paz Padilla.

El papel de Adela, hasta ahora, era el de moderadora en medio de la tormenta. Ella era la ‘profesional’, la serie en medio del circo. Pero para estar en ‘Sálvame’ hay que mojarse y González ya se está empapando.

La periodista ha ido adaptándose al ambiente- entrando más al trapo y encarándose a los tertulianos- y el 3 de octubre de 2022 vimos el ‘fruto de sus esfuerzos’

Ese día, los colaboradores estaban hablando sobre si la relación de Olga Moreno (ex mujer de Antonio David Flores) y su representante, Agustín Etienne, es un montaje cuando Belén Esteban suspiró y Adela González se dio cuenta.

La presentadora le preguntó al respecto y la de Paracuellos se negó a responder, cada vez más molesta:

Estoy suspirando porque me ha dado el suspiro. No voy a decir nada, no me insistas. No me da la gana hablar.

Laura Fa interpretó muy claramente ese silencio de su compañera y creyó que no es una situación cómoda para ella porque conoce al novio de Olga Moreno desde hace dos décadas.

Los silencios también hablan. Que Belén no quiera hablar yo lo interpreto como que a lo mejor diría algo que no gusta a los protagonistas. Su silencio me da mucha información.

Mientras, Adela seguía preguntándole a ‘la princesa del pueblo’ y ella se enfadó aún más:

Dices que suspiro como si tuviese dos bombonas de oxígeno y lo que tengo son dos tetas. No hablo porque no me da la gana. Tú también me estás tocando las narices. Todo el día picándome. Agustín ha sido amigo mío desde hace 20 años. Yo podré tener 200.000 cosas con él, pero yo me tengo que callar”.

Tras escucharla, Miguel Frigenti le rebatió:

Lealtad con quien es leal, con quien no, no.

Tras la tensa conversación, Belén Esteban se levantó de su asiento y se fue del plató. Adela González creía que era porque se había enfadado, pero la colaboradora dijo que solo iba a dejar el móvil.

Tras una charla con el director, Belén volvió a su sitio y pidió disculpas a Adela.

Creo que el tiempo va a demostrar todas las cosas.