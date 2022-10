¡Lo nunca visto! ‘Joaquín, el novato’ arrasa de manera brutal y deja a Telecinco por los suelos

Se sabía que Joaquín Sánchez tenía mucho tirón pero no tanto.

Día histórico y gratificante para Antena 3. El estreno de ‘Joaquín, el novato’ gana por goleada con un 29,5% de cuota de pantalla y un promedio de 3.015.000 espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de entretenimiento desde 2012, cuando ‘La Voz’ llegó a Telecinco. Por su parte, ‘Pesadilla en El Paraíso’ de Telecinco marca un pobre 10,2% que no llega al millón de espectadores. Si repasamos la franja de coincidencia entre el estreno y el reality de Mediaset España, Antena 3 le saca +18,8 puntos a Telecinco.

Ahora viene la pregunta del millón: ¿Si este mismo programa, ‘El novato’, con el mismo personaje- el futbolista Joaquín Sánchez- se hubiese estrenado en Telecinco hubiese tenido esta audiencia? Seguramente, no.

Mediaset está en un bucle en el que la audiencia lo rechaza de primeras. ¿Por qué? Son ciclos. No hace mucho, esto mismo le pasaba a Antena3. Y también una época, por ejemplo, que cualquier cosa que estrenase TVE era un éxito pero ahora es todo lo contrario.

¿Cómo es ‘Joaquín, el novato?

Un formato de entrevistas de toda la vida pero con un personaje muy carismático (reconozco a mí, mucha gracia no me hace pero a media España sí, así que mejor no opinar) y con una premisa algo llamativa pero que no deja de ser lo de siempre (famosos en un ambiente relajado que se sincera. Como lo que hace Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’).

La excusa es que Joaquín, que a punto está de dejar su carrera como futbolista, quiere aprender otros oficios y para ello acude como ‘novato’ a los lugares de trabajo de otros famosos y así, de paso, charla con ellos.

La primera entrega estuvo dedicada al cocinero Dabiz Muñoz, quién, entre otras cosas, confesó por qué no tiene hijos con Cristina Pedroche:

Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento.

Yo estoy a tope con mis cosas, ella tampoco para de currar. Tenemos claro que si algún día somos padres, será porque los dos podemos hacernos cargo.

Es decir, si lo hacemos será porque podemos compaginarlo, que si yo tengo que renunciar a cosas ella tenga que renunciar a las suyas y así nos ayudemos