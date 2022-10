Ana Rosa Quintana en exclusiva a Periodista Digital: cáncer, predicciones políticas y la llamada de Letizia

No podía haber sido más generosa. Ana Rosa Quintana ha concedido a Periodista Digital una entrevista exclusiva el mismo día de su regreso a la televisión tras once meses tratándose de un cáncer de mama.

“Es que está guapísima, ¿eh?”. Nos lo dicen azafatas de Mediaset cuando nos acompañan a los periodistas al plató. Y sí, la verdad es que está guapísima. Más rejuvenecida, más delgada y con un corte de pelo favorecedor y honesto. Ella no va a disimular lo que ha pasado. De hecho, como maestra de las palabras, Ana Rosa sabe que la nominación es importante

Se suele decir que alguien ‘ha tenido una terrible enfermedad’. Yo digo que he tenido cáncer. A mí no me gusta utilizar la palabra lucha. Es un tratamiento.

Nos cuenta la presentadora en exclusiva después de una rueda de prensa con decenas de periodistas que no se querían perder el acontecimiento. Sí, es un acontecimiento.

El 10 de octubre de 2022 será recordado por la renuncia de Carlos Lesmes como presidente del Supremo y del Poder Judicial y por la vuelta de Ana Rosa Quintana a su programa. Así mismo lo ha destacado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, primer gran invitado de Quintana a su vuelta a la televisión esa misma mañana.

Han pasado 11 meses desde que Ana Rosa desveló en directo que le habían detectado un carcinoma de pecho. Casi un año de miedos, 16 sesiones de quimioterapia, otras tantas de radioterapia y dos operaciones.

Gracias a dios me encuentro fuerte, pero por ahora no sé si dentro de 5 años me darán el alta.

Creo que hay cosas que hay que fomentar, todos los tratamientos médicos son buenísimos. Creo que hay profundizar en el bienestar mientras estas recibiendo el tratamiento, hay que pedir ayuda, tratamiento psicológico, nutricional, ejercicio físico, hay que estar fuerte, lo más importante es él o ella y no estando acostumbrados a cuidarnos.

Cuenta la periodista en una rueda de prensa en directo, junto a Chelo Montesinos, CEO de la Unicorn Content, productora propiedad de Ana Rosa. Chelo no es sólo su compañera y socia, es como su “hermana”, su gran amiga.

Ana Rosa no para de repetir la importancia que ha tenido su círculo para su recuperación.

De hecho, durante estos últimos once meses, se le ha respetado como a pocos personajes públicos. Ella misma, antes de empezar la rueda de prensa, se acerca a los periodistas y nos lo agradece de corazón. Y es verdad que no ha salido ni una sola foto de ella durante el tratamiento. No es casual. Puede gustarte más o menos, puedes simpatizar con ella políticamente o no pero, doy fe, Ana Rosa Quintana es muy respetada en la industrial.

Para ejemplo, un botón: un día antes de su regreso, Mediaset publicó un vídeo de más de dos minutos en los que diferentes personajes de la televisión, la cultura y la política le dan la “bienvenida”. Pocas personas pueden presumir de unir, en un homenaje a Pedro Sánchez y a Abascal, por ejemplo.

Eso sí, ningún representante de Podemos salía en el vídeo. Ella, cuando le preguntamos por ello, sonríe y les excusa.

No creo que sea culpa de nadie de Podemos, es que a lo mejor mis compañeros no se lo han pedido. Con la vicepresidenta me llevo fenomenal, con Irene Montero me llevo fenomenal y supongo que por agenda no habrán podido pero seguro que hubiesen estado encantadas.

Los que sí se preocuparon por ella, cuenta en exclusiva a Periodista Digital, fueron los mismísimos reyes de España cuando anunció su cáncer.

Me llamó Letizia y me pasó al Rey para darme ánimos.

Tan querida es Ana Rosa que, en mitad de la rueda de prensa, delante de todos, aparece Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset España), ella se levanta le da un abrazo y ambos rompen a llorar (ellos y un servidor, que estaba en la última fila de la gradas, gastando un sinfín de clínex).

Termina la rueda de prensa y ella se toma algo con los periodistas. Nos recomienda los libros que ha leído últimamente, analizamos series, nos reímos y nos cuenta intimidades. No ha cambiado, la última vez que la entrevisté, hace años, terminamos unos cuantos hablando con ella sobre la Thermomix.

Ya a solas, en la entrevista exclusiva, le pregunto, cómo no, por política. ¿Qué pasará en 2023, año de elecciones?

Para las generales (en noviembre) queda mucho, yo no lanzaría las campanas al vuelo. Creo que el PP va a tener muy buenos resultados en las autonómicas, pero no descuidéis, que Pedro Sánchez es muy listo.

De hecho, ella misma habla de las últimas medidas del gobierno como “milagros electorales”

No voy a criticar la subida de las pensiones porque no soy economista, pero lo que está ocurriendo, seguro que hay alguien que vea un desequilibrio. Aún así, Sánchez es un superviviente.

La critican unos y otros pero a ella, nos confiesa, no les gusta el posicionamiento:

Un personaje, Ana Rosa, que da gusto entrevistar. Que nunca censura, que respeta nuestro trabajo. Cercana, simpática y sin pelos en la lengua. Bienvenida, siempre.