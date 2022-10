Ana Rosa Quintana regresa a Telecinco hundiendo al gobierno socialista: «En plena crisis gastamos más que nunca»

Ya llegó el momento del año.

Ana Rosa Quintana regresa a su programa en Telecinco tras un año luchando contra un cáncer de mama.

En Mediaset se ha preparado la vuelta de la presentadora, probablemente la más importante de todo el panorama televisivo, con el cuidado y la importancia que supone el evento. Por ello, este lunes 10 de octubre de 2022 estará cargado de emoción y sorpresas.

El 2 de noviembre de 2021, la periodista Ana Rosa Quintana desveló en su programa que le habían detectado un carcinoma de pecho. Con una actitud positiva y haciendo gala de la fuerza que siempre le ha caracterizado, la presentadora explicó que se apartaba temporalmente de la pequeña pantalla para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y en su recuperación.

Desde entonces, se la vio en contadas ocasiones, con un aspecto muy cambiado aunque, a pesar de la terrible situación, muy rejuvenecida y sonriente.

Se rumoreó que Quintana iba a regresar en septiembre de 2022 al inicio de la temporada de ‘El programa de Ana Rosa’ pero, por prudencia médica, la vuelta tuvo que retrasarse.

¿Cuándo volveríamos a ver a Ana Rosa? Esa era la pregunta del millón. Rumores hubo muchos, que si daría una exclusiva con Íñigo Onieva (exprometido de Tamara Falcó), que si hasta finales de octubre no regresaría…

Al final, Mediaset España confirmó, el 5 de octubre, que Ana Rosa Quintana regresaría a su programa el lunes 10 de octubre de 2022.

Pocos días antes de verla de nuevo en el plató de El programa de Ana Rosa, Mediaset piblicó un vídeo en sus redes sociales en el que más de 50 personalidades dan la bienvenida.

«Bienvenida, Ana Rosa», es la frase que repiten todas las personas que aparecen mirando a cámara en esta pieza de dos minutos y medio.

Y nadie como Quintana para reunir, en un homenaje a su persona, a todo tipo de figuras públicas, de cualquier ideología, profesión y empresa. Así, en el vídeo podemos ver actores como Antonio Resines o Juan Echanove; presentadores como Susanna Griso, Jorge Javier Vázquez o Nuria Roca; y políticos de todo el espectro como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Inés Arrimadas, Isabel Díaz Ayuso, Susana Díaz, Maríano Rajoy o Santiago Abascal.

Qué gusto da que un personaje pueda congregar a personas tan diversas, unidas por la admiración y el respeto profesional, incluso si trabajan para la competencia.

Comenzó el espacio de Telecinco, como siempre, a las 08.55 de la mañana con Ana Rosa Quintana recuperando su editorial diario, en esta ocasión, cargado de agradecimiento y emoción:

COMO DECÍAMOS AYER, les dije que nos veríamos pronto, se me ha hecho muy largo, pero ya estoy aquí. BUENOS DÍAS.

Tengo una deuda eterna con el inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros hasta personas que no conozco y que me han regalado sus oraciones.

Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas medallas, libros, música, y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por whatsapp, por carta, y sobre todo, he recibido mucho amor de mi marido, mis hijos y mis amigos. Sin mis amigas todo habría sido mucho más duro.

En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año de lucha.

El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa. He sido testigo en la distancia de cómo estallaba una terrible guerra en Europa, con una crisis económica sin precedentes. Récords de subida de la luz, el gas, la gasolina, cómo dimitía el jefe de la oposición, cómo se hackeaban los móviles del Gobierno, la ruptura con Argelia o la muerte de Isabel II.

Y hoy regreso y me encuentro con la crisis de uno de los tres pilares del Estado: El Poder Judicial. Durante estos meses también he tenido tiempo de ir al mercado y comprobar que estamos ante los precios más caros de la historia. Y sobre todo he escuchado cosas que decían imposibles. Yo lo llamo el Milagro de las elecciones. Los milagros existen. Es un milagro que en tiempos de crisis se puedan subir las pensiones un 8.5%, que las autonomías que criticaron la bajada del IRPF ahora lo bajen en sus comunidades. No me negarán que no es un milagro escuchar el anuncio de una ley que desalojará a los okupas en 48 horas, teniendo en cuenta que según parte del Gobierno, ese fenómeno no existe. 100 euros al mes para la crianza de los hijos, viajes gratis en tren, partidas extraordinarias para sanidad, ciencia, dependencia, becas, o vivienda. Los funcionarios van a ver una subida de hasta el 9.5%.

No me digan que no es milagroso que en plena crisis gastemos más que nunca. Y que se rompa el independentismo y que… Pedid y se os concederá, es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces. Y ahora muy en serio, el Milagro es que yo hoy esté aquí. BIENVENIDOS.