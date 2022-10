Jorge Javier Vázquez confiesa que padece una enfermedad que le va a complicar mucho la vida

Por si a alguien le importa, Jorge Javier está enfermo. No es nada grave pero él, que siempre aprovecha la más mínima oportunidad para hablar de sí mismo.

No le gusta que le persigan los paparazzi ni que le pregunten por su vida privada pero Jorge Javier Vázquez está más que encantado de airear su vida. No sólo le basta con todas las horas en las que habla en televisión, tiene ya 3 libros autobiográficos y un musical basado en uno ellos.

Además, el catalán tiene un blog en la revista Lecturas en el que, cada semana, vuelca sus ideas políticas, sus gustos personales y sus anécdotas (a veces, de muy poco interés).

El 13 de octubre de 2022, Vázquez publicó un post con un titular muy explícito:

Me han diagnosticado apnea severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro.

El presentador comienza narrando una anécdota personal bastante ‘chorra’ y hablando de su físico:

Vuelo a Tenerife escuchando a todo volumen a Paloma San Basilio cantando ‘La fiesta terminó’. El iPhone me recuerda que por el bien de mis oídos debería escuchar música un poco más bajito pero no me da la gana hacerle caso. Porque, llegado el momento, me planto unos audífonos y a tomar por saco. Me da igual que se me vean. En realidad me da bastante igual todo lo que tenga que ver con mi aspecto externo, en el sentido de lo que puedan opinar los demás. Quiero decir que ese cáliz ya me lo he bebido y no pienso pasar por martirios que tengan que ver con el qué dirán. Me escribió una señora un mensaje lindísimo –eufemismo– hablando de mi cara y de mi cuerpo. Desde África llevo embarazado de nueve meses.