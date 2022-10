La obsesión de Laura Fa con la edad de Kiko Matamoros roza el odio: la sangre llega al río en ‘Sálvame’

Este es un caso de odio y discriminación.

El edadismo es una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta a muchas personas mayores. Y esto es lo que está padeciendo Kiko Matamoros por parte de su compañera de ‘Sálvame’, Laura Fa.

Y es que, el discurso de odio que está fomentando esta señora a costa de la edad de su compañero ya es excesivo y peligroso.

Puede caerte mejor o peor pero Matamoros tiene derecho a tener una relación amorosa con quien quiera siempre y cuando sea entre iguales y consentida.

La novia del colaborador tiene 23 años mientras que él ya ha cumplido los 63. ¿Y? Debería darnos igual. Pues no, a Laura Fa le molesta y mucho.

Ya han tenido muchas broncas ambos en directo por este tema pero lo que dijo Fa el miércoles 12 de octubre de 2022 roza el delito de odio.

Laura Fa acudió como invitada al podcast ‘Querido Hater’ de Malbert y después de comentar que Kiko Matamoros necesitaba airearse y que creía que estaba de viaje con su novia, Malbert le preguntó qué le parecía Marta López Álamo.

La periodista catalana respondió:

No voy a hacer comentarios… Pero vamos, me parece un despropósito todo pero bueno, comenzada. Yo no querría para mi hija, cuando tuviera 23 años, un novio de 63, no lo querría porque creo que existe una profunda desigualdad. Lo romantizamos como ‘el amor no tiene edad’, eso es lo que venden, pero el amor tiene edad.

Es que no hay amor. Como se establecen esos roles, los confunden por amor. A lo mejor ella piensa que está enamorada y él también. Llevarán dos o tres años, 21 y 61… Si no tienes aún desarrolladas todas las capacidades neuronales…