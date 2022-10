Olga Moreno nos toma por tontos en ‘El programa de Ana Rosa’ y no cuenta la verdad sobre Rocío Flores

¿De qué sirve Olga Moreno como personaje? De nada.

Está muy bien que uno no quiera entrar en polémicas y guerras pero si vives de vender tu vida, al menos, di algo interesante. No es el caso de Olga Moreno quien apareció el 17 de octubre de 2022 en ‘El programa de Ana Rosa’ y se pasó el rato dando evasivas y, nos tememos, vetando preguntas.

Ya pasó cuando acudió a ‘Déjate querer’ en mayo de 2022. La exmujer de Antonio David (aunque no han firmados los papeles del divorcio aún y no han explicado por qué) exigió no hablar de determinados temas e incluso sacó de quicio a la presentadora, Toñi Moreno. El resultado fue una entrevista mediocre y aburrida. El problema es que no puede pretender, Olga, ser un personaje por sí misma cuando no tiene nada que ofrecer excepto su vida familiar.

Si Olga Moreno ganó ‘Supervivientes 2021’ no fue por ella, fue porque era enemiga de rocío Carrasco, madre de los hijos con los que lleva viviendo Olga más de diez años- por esto y porque nos vendió una imagen de familia unida cuando ya estaba separada de Antonio David-.

Ahora, Olga ha vuelto a ser noticia porque se ha enamorado de Agustín Etienne, su representante y también el de Rocío Flores hasta que esta última le ha despedido tras enterarse de la relación con su ex madrastra.

El caso es que, como decíamos, Olga Moreno acudió el lunes 17 de octubre de 2022 a ‘El programa de Ana Rosa’ y dijo más o menos nada. Esquivaba preguntas sobre su ex, todo eran medias tintas y eufemismos.

Sólo hablaba, principalmente, de su amor:

Estoy ilusionada y espero que dure para toda la vida. He encontrado una persona que me hace feliz. Agustín me ha ayudado muchísimo, he llorado mucho con él. Yo le tiraba un poquito los tejos y él nunca se lo creía. Llegó un momento en el que me atraía, pero siempre me daba largas. Le dije que si me daría una cita los dos solos porque siempre salíamos con amigos y me la dio.

Ana Rosa atacó y preguntó sobre su ruptura con Antonio David pero Olga fue cautelosa:

Me costó mucho. Es verdad que se pasa mal para cualquier pareja que se separa, pero al ser público se hace doblemente duro. Yo pensaba que no iba a salir de ahí, pero aquí estoy, feliz. Es complicado, sobre todo por la niña pequeña porque es lo que más nos duele al padre y a mí. Llevábamos tiempo regular, pero como todas las parejas que no están bien. No entraba dentro de mi cabeza el separarme. Me lo dijo y no me lo creía, seguí luchando una vez separada. Es una etapa que tenemos que cerrar y estamos en ello. Yo quiero divorciarme y él también, pero es una cosa que no hemos hablado antes. Tenía tantas cosas en la cabeza que a mí no me corría prisa

No negó, sin embargo, que si no llega el divorcio es por los juicios pendientes que tiene Antonio David.

Olga Moreno se sinceró sobre el momento que atraviesa su relación con Rocío Flores y dejó claro que no se enteró de su noviazgo con Etienne en una revista, sino dos semanas antes de que saliera publicado.

Nuestra relación no se encuentra en el mejor momento, pero Rocío se ha enfadado conmigo otras veces. Sé que mañana o pasado hablaremos. No hago daño a nadie, llevo año y medio separada».

La invitada afirmó que no entendía que Rocío Flores haya dejado a Etienne como representante:

Él se ha portado muy bien y quiere mucho a Rocío. […] Una vez que se lo digo a ella, sigue hablando con Agustín y haciendo sus cosas de trabajo con él. Creo que le cuesta más trabajo digerirlo después de lo que ha pasado con el padre.

Además, afirmó que esta sigue viendo a su hermana Lola siempre que puede:

Ama a su hermana, me ama a mí y yo a ella. Sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño y amor, todo se arregla».

Para continuar, deseó que Rocío Flores retome su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’, a lo que la presentadora soltó: