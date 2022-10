Arturo Pérez-Reverte revienta ‘El Hormiguero’ y deja sin palabras a Pablo Motos: atracos, ataques al PSOE y educación

Arturo Pérez-Reverte nunca falla. Sus discursos siempre merecen un aplauso.

El 18 de octubre de 2022, Arturo Pérez-Reverte visitó ‘El Hormiguero’ en Antena3 para presentar su nueva novela ‘Revolución’.

En el programa presentado por Pablo Motos, el miembro de la Real Academia de la legua Española volvió a dar lecciones de compromiso y sentido común, así como compartir experiencias personales muy impactantes.

En un momento de la entrevista, el presentador le ha recordado unos tuits de marzo que intercambió con la secretaria de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo.

En Twitter, Pérez-Reverte escribió:

.Ante esto, Martínez Seijo reaccionó en la misma red social:

Y la cosa no quedó ahí, porque el escritor le respondió.

En el programa de Antena 3, el académico dijo:

Ante esto, Pablo Motos le preguntó si le tenía manía a algún partido político y el invitado dijo:

Lo mejor es que dejó a Pablo Motos sin palabras. No es una frase hecha, es una celebración. Por fin alguien deja al narcisista del presentador arrinconado. La razón no es otra que, en esta ocasión, el invitado tenía cosas muchos más interesantes que decir que Motos.

En su nueva novela, el escritor traslada a los lectores en esta nueva aventura a la revolución mexicana en la que se verá inmerso Martín Garret, un ingeniero de minas español.

Una novela se escribe en un año, pero esta obra arrancó por mi bisabuelo, que tenía un amigo ingeniero, que se fue a vivir a México y le mandaba cartas contándole la revolución. Recopilé datos, leí libros y he terminado escribiendo este libro

Para asombro de los espectadores, el invitado reconoció que, en una ocasión, formó parte de un atraco:

Entre otras cosas, el escritor quiso criticar el sistema educativo actual:

Un chiquillo, una niña, un niño, tienen que poder ser ellos. Con sus errores, con sus aciertos.

Si uno es mal estudiante, pues que suspenda. Yo repetí tres cursos en bachillerato, y una vez con todo suspenso y otra me echaron del colegio, y no fue ninguna tragedia. Me busqué la vida, encontré mi camino y me normalicé. Pero, todos no somos iguales. Hay niños inteligentes y niños que no lo son; niños trabajadores y niños que no lo son.

Tú no puedes tratar igual al niño brillante, que el día de mañana puede ser quien esté tirando de la locomotora y del carro de la vida, quien haga mejor el mundo para los otros, que al que se niega a estudiar o al que no tiene el talento suficiente.

Todos deben tener las mismas oportunidades, por supuesto, eso es la igualdad, pero, una vez dentro del sistema, al brillante prémialo, apóyalo, ayúdalo, empújalo, estimúlalo. Y al que no es brillante ayúdalo, pero no intentes rebajar al brillante a la altura del mediocre, porque entonces te los estás cargando a todos.