Jorge Javier Vázquez carga de manera brutal contra una compañera: “¡¿Pero a qué cojones estamos jugando?!”

El ‘pequeño dictador’ se ha vuelto a cabrear pero en esta ocasión tenía razón.

En la última entrega de ‘En el nombre de Rocío’, docuserie en la que Rocío Carrasco habla de su familia, se supo que Rocío Jurado, mientras estaba casada con José Ortega Cano, escribió un diario en el que aseguraba que el torero la maltrataba.

Esto provocó que los defensores de Carrasco, con Jorge Javier Vázquez a la cabeza, cargasen de manera brutal contra Ortega Cano, pidiendo, en su caso, que el diestro no vuelva a salir en televisión.

Pero el 19 de octubre de 2022, en ‘Sálvame’, sucedió algo insólito:

El programa repasó algunas declaraciones de periodistas y colaboradores relatando alguno de los incidentes que se vivieron entre Ortega Cano y Rocío Jurado.

Uno de los testimonios que más sorprendió, en especial a Jorge Javier Vázquez, fue el de Ángela Portero relatando minuciosamente una tremenda bronca entre la pareja que terminó con la suite de un hotel destrozada.

Recordemos que estas declaraciones las dio Portero hace 10 años en ‘Sálvame’ (época en la que era colaboradora del programa) y que ella misma, hoy por hoy, es detractora de Rocío Carrasco, asegurando que no debería airear las intimidades de su familia.

Tras el vídeo, el presentador de ‘Sálvame’ no daba crédito:

Yo me he quedado ahora que si me pinchan no me sacan sangre. Yo he visto a Ángela Portero cargar contra Rocío Carrasco por contar detalles de lo que sucedía en la vida de la casa de su madre… y ahora resulta, que no me acordaba yo de esto, que Ángela Portero nos ha narrado todos esos detalles en este programa.