El cantante Luis Cepeda (‘OT’) ataca brutalmente a Telecinco pero mete la pata hasta el fondo

Una cosa es ser celoso de tu intimidad y otra no aceptar que eres un personaje público. Y no sólo eso. Lo peor es que insultes y agredas verbalmente cuando no te gusta lo que se dice de ti.

Hay muchos famosos de los que no se sabe su vida privada. Otros, directamente, la venden. Y luego los hay a los que persiguen los paparazzi sin que ellos quieran y luego atacan a personal. Están en su derecho a defenderse pero hay que ser más listo.

Muchos famosos de este país deberían saber cómo tratar a la prensa (que es parte de su trabajo) para luego no quejarse tanto. Pongamos un ejemplo.

Luis Cepeda, quien lanzó su carrera gracias a Operación Triunfo 2017, habría sido visto besándose con Liz Emiliano, de Gran Hermano 10, en una discoteca, y que después ambos habrían pasado la noche juntos.

Esto es lo que anunció, el domingo 23 de octubre de 2022 el programa de Telecinco ‘Socialité’.

Al día siguiente, el cantante, en Twitter, publicó un hilo en el que insultaba a los trabajadores del programa de Telecinco, quejándose de que está intentando hacer una buena campaña de su nuevo disco pero que tanto trabajo se ha arruinado por culpa del espacio presentado por María Patiño

Os voy a contar cómo funciona la telemierda hoy en día, aquella telemierda que tiene potestad para tirar (o intentar tirar) la carrera o el trabajo de alguien. Hace una semana he sacado disco, me he currado una promo de dos semanas con un catarro de la virgen, he salido en programas y revistas digitales a mansalva. El logaritmo de Google al buscar mi nombre era perfecto. Todo noticias sobre mi música. Hoy en día estar en contra de exponer tu vida privada a las cadenas de cotilleos no les sienta demasiado bien

Es decir, al cantante le interesa más el algoritmo de Google que su vida privada.

Pero hay más:

¿Su plan? Inventar algo que se coma todo el trabajo realizado. Si ahora se googlea mi nombre, lo único que aparece son noticias falsas de supuestos líos. No soy muy fan de Telecinco, lo admito. También tiene cosas buenas. Pero la estrategia que hace algún programa de esa cadena es lo más rastrero que he visto en toda mi carrera. Lo han hecho con el álbum anterior (adjunto otro supuesto lío) y lo seguirán haciendo Socialité, sois unos catetos, lo más barriobajero de este país, vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa le dais una patada sea como sea Me la pela lo que pueda provocar este tuit. Yo me debo a mi gente y a mi música y espero que esa gente entienda lo que estoy diciendo. Besos y stream Sempiterno.

¿Qué ha conseguido Cepeda? Llamar más la atención sobre su persona que sobre su trabajo. ¿Por qué no pasar del tema o bien reírse de que es una información falsa y quedar bien? Entendemos que le moleste el acoso o las manipulaciones pero si tanto le preocupa su imagen, debería saber qué puede escribir y qué no.