Jorge Javier Vázquez acosa en directo a una invitada para ganar en audiencia a Sonsoles Ónega

Esta entrevista tiene dos lecturas.

Por un lado, un señor acosa a una mujer en directo para ganar en audiencia. Por otro, un presentador hace su trabajo y hace interesante la entrevista a una señora que no debería ser personaje público.

El 24 de octubre de 2022 asistimos a un duelo de cadenas histórico. Ese día, Sonsoles Ónega estrenaba programa en Antena3 después de abandonar Mediaset España.

Para competir en su franja (de 19.00 a 20.00 horas) Telecinco siguió apostando por ‘Sálvame’ (que aunque ha pasado por una crisis de audiencia, empieza a remontar) y por una entrevista con Ana María Andón, la todavía esposa del torero José Ortega Cano.

‘Sálvame’ es un programa polémico, la única manera en la que puede seguir siendo rentable es ir a por todas y llegar a la violencia, en este caso, verbal.

Lo que vimos ese día en Telecinco fue entre divertidísimo y aterrador.

Para empezar, Ana María Aldón es un personaje infumable públicamente. Es aburrida, habla lento y no se moja. Es la antítesis de lo que se debe hacer en televisión. Por ello entendemos que, ya que va a ‘Sálvame’, le saquen ‘jugo’ y le pongan contra las cuerdas.

Ella iba a hablar de su divorcio con el viudo de Rocío Jurado, algo que ya había anunciado en el programa ‘Fiesta’ dos días antes. Es decir, lo que ella tenía que decir ya no era novedoso, había que meterle ‘caña’ y eso es lo que se hizo.

Seamos sinceros, sin Vázquez, esa entrevista habría sido soporífera. Eso no quiere decir que el presentador no fuese agresivo y mal educado.

En un momento determinado, Jorge Javier Vázquez tachó de “cobarde” a Ortega, pero Ana María le pidió que no lo hiciera:

Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo.

Él respondió:

No es un insulto. Hay gente que son incapaces emocionalmente de sentarse cara a cara y decir las cosas y sin embargo llama a un programa de televisión y lo dice eso es ser un cobarde.

Sin embargo, Ana María insistió:

Al menos en mi presencia no lo llames cobarde

Él contraatacó:

¿Y no te da vergüenza ver en qué se ha convertido

Ella, compungida, respondió:

¿Cómo me va a dar vergüenza ver al padre de mi hijo? No quiero verlo sufrir.

Según Vázquez, Ortega Cano es “una estrella en decadencia que no lo sabe aceptar” , a lo que Ana María Andón respondió:

Entonces, el presentador se puso serio y le pidió, de manera muy desagradable, que no le diera lecciones de este tipo dado que él se estaba preparando para el momento en que tenga que decir adiós:

Ten claro que estoy muy preparado para que cuando esto acabe me iré a mi casa y no me verás haciendo lo que hace tu marido.