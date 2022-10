Alonso Caparrós destroza a Jon Kortajarena por las “drogas”: “Es un imbécil”

Drogas, mafia, fama y televisión. Un campo de batalla terrible en una guerra inesperada: la del presentador Alonso Caparrós (colaborador de ‘Sálvame’) y el actor y modelo Jon Kortajarena.

Todo comenzó el 25 de octubre de 2022 cuando Kortajarena acudió al programa ‘La resistencia’ para promocionar la serie de Movistar+ , ‘El inmortal’, ficción que relata la historia Los Miami, banda criminal que actuó en los 90.

Kortajarena interpreta, en la ficción, a un presentador de televisión cocainómano que ayuda a los mafiosos traficando con los famosos de la época.

«Interpreto a un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la jet set.

Interpreto a un presentador muy farlopero. Cuando me empecé a meter a ver cómo eran los programas de la época y cómo funcionaba eso, me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré