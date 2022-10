Todo el terror que hay que ver este Halloween en los canales de AMC Networks

Desde el sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre, los canales de televisión AMC, SundanceTV, Canal Hollywood, DARK y Canal Panda, producidos por AMC Networks International Southern Europe, convierten sus parrillas en verdaderos pasajes del terror para celebrar Halloween a través de una programación especial que incluye más de 40 ficciones.

Canal Hollywood revive el amor más tenebroso y excitante con ‘Crepúsculo’ y hechiza a los espectadores de la mano de Sandra Bullock, Nicole Kidman, Cher, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon en ‘Prácticamente magia’ y ‘Las Brujas de Eastwick’; mientras que AMC, por su parte, apuesta por los clásicos con las cuatro primeras entregas de la mítica ‘Scream’ y ‘El silencio de los corderos’.

DARK, por su parte, alcanza las cotas más altas de miedo con su maratón de 12 películas, y SundanceTV combina géneros gracias a estrellas como Nicholas Cage o Selma Blair. El ciclo lo completa Canal Panda, que ofrece una programación especial dedicada a los más pequeños de la casa con Masha y el Oso, Cleo y Cuquín, Burrita Rita y Los Hermanos Kratt como protagonistas.

Además, el servicio premium de streaming AMC+ también se suma a esta celebración de la mano de una selección de títulos que incluye series como ‘The Walking Dead’, ‘Tales of The Walking Dead’, ‘The Walking Dead Origins’, ‘Firebite’, ‘Stan Against Evil’ o ‘AMC Visionaries: Eli Roth – La historia del terror’ y películas de la talla de ‘The Human Centipede’, ‘Housebond’ o ‘Prom Night’.

DARK: Hahahalloween

DARK, el único canal dedicado íntegramente al terror en España, apuesta por una programación destinada a hacer las delicias de los amantes del género. Este especial arranca a primera hora con ‘La noche de los demonios’ (5:00h), una película de culto ambientada en la noche de Halloween; y ‘Cuentos de Halloween’ (6:30h), en el que la voz de una locutora de radio aterroriza a toda una comunidad

A continuación, le toca el turno a ‘Boo! El Halloween de Madea’ (8:00h) y ‘Darlin’ (9:45h), cuya protagonista es una adolescente salvaje que es enviada a un hogar de acogida, donde el Obispo y sus obedientes monjas esperan que se convierta en una “buena chica”; ‘Truco o trato’ (11:20h), una película protagonizada por Omar Epps sobre unos brutales crímenes cometidos por un asesino en serie; y ‘Halloween: La maldición de Michael Myers’ (13:00h), sexta entrega de la famosa franquicia.

El maratón lo completan ‘Halloween H20: Veinte años después’ (14:30h), que aborda la lucha de Laurie Strode frente Michael Myers, esta vez con la vida de su hijo en juego.; ‘Blair Witch’ (15:55h), que investiga una desaparición que tuvo lugar en los bosques Black Hills; ‘The Ring’ (17:25h), la cinta que lanzó al estrellato a Naomi Watts; ‘El orfanato’ (19:10h), la película protagonizada por Belén Rueda arrasó en los Premios Goya; ‘La maldición’ (20:50h), en la que huésped inesperado altera el apacible hogar de una anciana; y ‘Madre oscura’ (22:20h), que sigue las andanzas de un joven rebelde tras el divorcio de sus padres.

AMC: Fear Fest de la mano de ‘Scream’

El canal de televisión AMC celebra Halloween el 31 de octubre con un maratón de ‘Scream’, la franquicia dirigida por Wes Craven que revolucionó el cine de terror. Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette protagonizan esta saga, cuya primera entrega se emite en el canal a las 20:20h. Las andanzas de este particular grupo continúan durante toda la noche en ‘Scream 2’ (22:10h), ‘Scream 3’ (00:05h) y ‘Scream 4’ (1:55h).

Pero el miedo no acaba el 31 de octubre. Un día después, el 1 de noviembre, AMC conmemora el Día de los Muertos de la mano del taquillazo ‘Hansel & Gretel: Cazadores de brujas’ (18:30h); la multipremiada ‘El silencio de los corderos’ (20:10h), que se llevó cinco Premios Oscar en 1991; la adaptación de 2013 del clásico ‘Carrie’ (22:10h); y ‘Carrie 2: La ira’ (23:50h).

Canal Hollywood: Sagas terroríficas

Halloween llena la parrilla de Canal Hollywood de magia, miedo, vampiros, brujas, familias locas y mucho humor durante tres días de la mano de populares sagas y títulos para todos tipo de públicos. La programación especial comienza el sábado 29 de octubre con la emisión de ‘Crepúsculo’ (16:05h), ‘Prácticamente magia’ (18:05h), ‘Destino final’ (22:00h), ‘Destino final 2’ (23:45h), ‘Destino final 3’ (1:10h), ‘Destino final 5’ (2:35h).

El domingo 30, el canal apuesta por ‘La familia Addams’ (16:45h), ‘La familia Addams: La tradición continúa’ (18:25h), ‘Scary Movie’ (22:00h), ‘Scary Movie 2’ (23:30h) y ‘Scary Movie 3’ (0:40h). Por su parte, los platos fuertes del lunes 31 son ‘Hotel Transilvania 2’ (16:55h), ‘Beetlejuice’ (18:25h), ‘Las brujas de Eastwick’ (20:00h) y ‘El exorcista’ (22:00h).

SundanceTV: La colección del terror

Por su parte, la programación especial que ha preparado el canal de televisión SundanceTV arranca a las 19:25h con el thriller psicológico ‘Never Here’. A continuación, el canal emite ‘Red State’ (21:10h), un thriller criminal basado en la secta extremista de Fred Phelps; ‘Mamá y papá’ (22:30h), una comedia negra protagonizada por Nicholas Cage y Selma Blair; ‘The Vigil’ (23:55h), que narra la historia de un joven que descubre un terrorífico secreto mientras vigila un cadáver; y ‘Emergo’ (1:20h), un falso documental español dirigido por Carles Torrens en el que un grupo de parapsicólogos deciden investigar con sus aparatos unos sucesos extraños que tienen lugar en una casa.

Canal Panda: Especial Halloween

Los más pequeños también tienen su espacio en este especial gracias a Canal Panda, que celebra Halloween con las mejores series de animación infantiles. A los episodios especiales de ficciones como ‘Cleo & Cuquín’, ‘Los hermanos Kratt’ o ‘Burrita Rita’ que se emiten el sábado 29, el domingo 30 y el lunes 31 de octubre se le suma el triple maratón de ‘Las historias espeluznantes de Masha’ (19:20h) que ofrece el canal durante esos días.

AMC+: Series y películas para pasar un día de miedo

El servicio premium de streaming AMC+ dispone de una completa selección de títulos para satisfacer a los amantes del terror en sus diferentes vertientes. Entre las series que pueden disfrutarse, destacan las seis primeras temporadas de ‘The Walking Dead’ y las temporadas completas de ‘Tales of The Walking Dead’, ‘The Walking Dead Origins’, ‘Firebite’, ‘Stan Against Evil’, ‘AMC Visionaries: Eli Roth – La historia del Terror’, ‘Hemlock Grove’ y ‘Slasher’.

En el apartado cinematográfico, AMC+ dispone de películas ideales para pasar un Halloween espeluzanante como ‘The Human Centipede’, la saga ‘Prom Night’, ‘Housebond’, ‘Malencolia’, ‘Honeymoon’, ‘El último zombie’, ‘Demonic Toys’, ‘Medusa’, ‘Ravid’, ‘ABC’s of Death’, ‘Motherly’, ‘Paralell Minds’, ‘Beyond the Wasteland’, ‘Black Sheep’ o ‘Death of a Vlogger’, entre otras.