Las brutales imágenes de Rafa Mora que Telecinco ha censurado y que suponen un grave problema para Mediaset

Rafa Mora tiene problemas, tan graves que no se pueden decir. Es eso o en el programa ‘Fiesta’ nos la ha colado. Vayamos a los hechos.

El 1 de noviembre de 2022, Emma García comenzó ‘Fiesta’ reunida con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

Tal era la gravedad de las imágenes que Teresa tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset.

Aseguró Teresa Bueyes.

Emma García se mostró contrariada al ver las imágenes:

No es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva… yo he entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy muy madre y muy protectora, entiendo que no puedo decir nada al respecto