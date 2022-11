Jorge Javier Vázquez declara una guerra sin precedentes a la Cadena SER: «¿Y la pluralidad?»

Jorge Javier Vázquez se ha creado enemigos en todas partes.

El 4 de noviembre de 2022, en el ‘Deluxe’, el presentador atacó a la Cadena SER por ser vetado en uno de los programas donde queríar ir a promocionar su nuevo libro.

En realidad, todo se remonta a algo que ocurrió una semana antes, cuando Vázquez atacó al locutor Carles Francino, después de que este asegurara, en ‘El País’, que no le gusta el tipo de televisión que hace el catalán.

Pues bien, durante el ‘Viernes Deluxe’, Vázquez dijo lo siguiente:

Fíjate que ‘cucos’ son que para decir que no vetan a nadie, me han dicho en Twitter que puedo venir a Si amanece nos vamos a las 5 de la mañana. Pues es a la hora que me levanto, así que voy a ir a la SER a la hora de desayunar

Hace 13 años, Jorge Javier Vázquez recibió el Ondas que la Cadena SER le concedió por presentar ‘Sálvame’ pero fue un galardón polémico puesto que los presentadores de la gala. Àngels Barceló y Carles Francino se negaron a entregarle la estatuilla y desaparecieron cuando Vázquez subió al escenario.

Esto es algo que siempre ha recordado Jorge Javier con rabia y, al parecer, los otros dos protagonistas de la historia también.

Hace poco, el presentador de ‘Sálvame’ retó a Francino a verle y entregarle su Ondas, si tanto le ofendió que se lo dieran.

Fue precisamente de esta ocurrencia por la que le preguntaron a Francino en una entrevista para El País, publicada el domingo 30 de octubre de 2022.

Pero ni hago campaña para que la gente lo vea, ni nada. Si me preguntan, respondo. Por lo demás, estoy absolutamente convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron aquí hace 30 años han modelado una parte de cómo somos, y no es una parte buena

Sigo pensando exactamente lo mismo que entonces, pero es un tío muy listo y está muy bien su respuesta. No tengo nada contra él. Ese tipo de televisión, a mí, a mí personalmente, me parece repugnante

Contestó el presentador de La ventana.

Vázquez ya no pudo más y ese mismo día, en Twitter, publicó el siguiente ( y muy acertado) ataque al locutor:

Respeto que el tipo de televisión que hago te parezca repugnante, pero el ejercicio de la libertad jamás debe provocar daño en el otro (mis damnificados pueden llevarme a juicio, a mí me queda el pataleo en Twitter). Barceló y tú me lo causasteis. Lo vuestro fue una falta de respeto hacia mí y hacia la gente me ve y valora mi trabajo.

La izquierda no gana por gente con tantos prejuicios. Más idiotas fueron los que os permitieron que os largaseis del escenario.

Por cierto, reitero la felicitación por tu Ondas a toda una vida. Y ahora me llevas a tu programa a promocionar Antes del olvido -sale el 9 de noviembre- y hablamos de este y otros asuntos como personas aparentemente civilizadas que somos. Disfruta de tu premio como el señoro que eres. Feliz domingo ¡Ea! Papá ya no se calla. Qué a gusto me he quedado.