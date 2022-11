Jorge Javier Vázquez, destrozado en redes por hacer caja a costa de Mila Ximénez: “Viudo miserable”

Jorge Javier Vázquez está haciendo lo que critica de otros que viven de hablar de sus muertos. ¿Es lícito que alguien gane dinero gracias a la memoria de los que no están? ¿Por qué no?

El 9 de noviembre de 2022, Jorge Javier Vázquez publicó su nueva novela autobiográfica, ‘Antes del olvido’, un texto centrado en la crisis que vivió tras la muerte de su gran amiga y compañera, Mila Ximénez, fallecida un año antes de cáncer de pulmón.

Ese miércoles 9 de noviembre comenzó con una portada, de la revista Lecturas, algo impactante. Vázquez aparecía en el jardín de su casa, en pijama de seda, poniendo morritos posando junto a uno de sus perros y su nueva mascota, un burro. Sobre la foto, un titular:

La pérdida de Mila me dejó muerto en vida.

De mal gusto todo, la verdad, aunque no sea responsabilidad de él en este caso y sí de la revista.

Obviamente, las redes se despacharon a gusto con el presentador de ‘Sálvame’, tachándole de hipócrita por sacar tajada de la muerte de Mila (algo que él mismo ha criticado que hacen personajes como Rosa Benito con Rocío Jurado).

#YoMeRebelo9N El viudo de Mila X haciendo una portada en lecturas para promocionar su libro…diciendo q la echa de menos ..no sabe q hacer para vender sus miserias.. y se llena la boca de hablar mal de la familia Flores..Jorgeja Miserias.🤮🤮🤮 pic.twitter.com/Ck9g1kvcYi

Esa tarde, Jorge arrancó Sálvame leyendo una carta a Mila y presentando su libro, rodeado de todos sus plameros (María Patiño, Terelu Campos, Rocío Carrasco).

Mientras Jorge estaba hablando con María Patiño de su escrito, entró por teléfono Alba Santana, la hija de Mila Ximénez. Jorge se emocionó con la llamada, pero Alba realizó una petición nada más empezar.

Perdonad, ahora mismo estoy viendo imágenes de mi madre y, si no os importa, todavía me cuesta mucho verla en pantalla. Si me lo pudieseis evitar, os lo agradezco.