Carmen Lomana deja por los suelos a Sonsoles Ónega y se niega a volver a su programa

Sonsoles Ónega se ha quedado sin una de sus colaboradoras en su nuevo programa de Antena3.

Todo comenzó el miércoles 9 de noviembre de 2022, cuando Carmen Lomana intervino en la sección ‘La vida es bella’, un segmento del programa en el que una quinta invitada -unos días era Lomana y otros Mar Flores- se incorpora para hablar de temas ligero.

Ni Lomana ni Flores, por tanto, participan luego en la mesa de la crónica rosa de ‘Ya ahora Sonsoles’. Es decir, tienen muy pocos minutos para participar, algo que sigue siendo un problema para el programa: demasiadas secciones y demasiadas personas para sólo una hora de duración.

El caso es que ese miércoles 9 de noviembre de 2022, Lomana se enfadó por su poca participación en ‘Y ahora Sonsoles’y dijo en directo:

Para venir en La vida es bella y decir: hola qué tal… Si estorbo, me voy, pero no vengo para hacer el paripé.

Me gustaría venir desde el principio . Tengo suficiente criterio para poder hablar de lo que habláis aquí.

Acto seguido, Sonsoles le pidió «disculpas» y se mostró decidida a solucionarlo.

No sé cómo, porque el programa es corto, pero lo vamos a arreglar.

Pues no se arregló.

El 11 de noviembre de 2022, Lomana aseguró que no volvería a ‘Ya ahora Sonsoles’.

La empresaria publicó un mensaje en su cuenta de Instagram muy contundente:

He decidido no volver

Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora, Patricia Lennon, no me quiere.

Prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme.

Gracias, Sonsoles, tú te mereces lo mejor.