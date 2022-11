Rafa Mora debería ser despedido de ’Sálvame’ tras la salvajada que le ha hecho a Carmen Borrego

Rafa Mora es, de lejos, el colaborador más odiado de ‘Sálvame’ pero ahí sigue. Cada día es más insoportable. No lo decimos nosotros, lo dice la audiencia. En redes sociales piden su cabeza a diario.

A Rafa Mora le tienen contratado en ‘Sálvame’ para ser un mini suplente de Kiko Matamoros, es decir, ser un polemista sin sentido que haga estallar a sus compañeros. No está mal, en eso se basa el programa, en el conflicto.

Lo que pasa es que Mora no es Matamoros, es mucho menos ‘hábil’. Por esto no nos extraña lo que ocurrió el 14 de noviembre de 2022.

Ese día, Adela González, que estaba hablando con Kike Calleja en directo, cortó su conversación al darse cuenta que algo estaba ocurriendo entre Rafa Mora y Carmen Borrego y es que la colaboradora había salido muy enfadada del plató.

La presentadora preguntó qué había pasado, el colaborador aseguró que «no ha dicho nada» y Belén Esteban desveló que él le había hecho un comentario sobre su nuera Paola, lo que hizo estallar a Carmen Borrego por completo cuando Rafa salió en su búsqueda fuera del plató.

Recordemos que pocos días antes se descubrió que Paola había puesto a parir a su suegra y que Carmen Borrego está muy preocupada por cómo puede afectar esto a la relación con su hjio.

No voy a aguantar a este señor ni un minuto más, no quiero ni verte

Entonó la hija menor de María Teresa Campos y Rafa Mora le pedió perdón, asegurando que se había tomado mal un comentario que iba sin mala intención.

Ella, a gritos dijo:

Rafa se defendió:

No he hablado de la relación de Carmen Borrego con su hijo.Si te he hecho daño te pido disculpas, no sabía que estas tan sensible con el tema.