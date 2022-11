Jorge Javier Vázquez, destrozado ante lo que le han hecho Belén Ro y Paz Padilla: “¡A la mierda!”

Belén Rodríguez es el nuevo saco de boxeo de ‘Sálvame’, la nueva ‘enemiga’ del programa y del que era como su hermano, Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando se supo que Belén Rodríguez (habitual colaboradora de Telecinco desde hace más de 20 años y tertuliana habitual- depende de la época- de ‘Sálvame’) le había prestado dinero a su íntimo amigo y compañero Kiko Hernández para, después, ponerle a parir por no saldar su deuda pronto.

Belén aseguró que la única persona a la que le había contado lo del préstamos fue a Belén Esteban, que fue esta la que se chivó de todo pero se descubrió que no, que Rodríguez había sido indiscreta con mucha más gente.

Dolida y enfadada, pensando que es todo un complot para hundirla, Belén Ro se encerró en su casa y bloqueó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’ de las redes sociales, incluyendo al que, hasta ahora era como su hermano, Jorge Javier Vázquez.

Al ser preguntado por esto el 14 de noviembre de 2022 en directo, el presentador dijo:

No sé si me ha limpiado o no, pero lo que yo sí hice es bloquearla a ella.

Quiere mucho a su amiga, hablaban a diario, pero le advirtió que necesitaba un poco de tranquilidad de cara al lanzamiento de su nuevo libro- ‘Antes del olvido’-.

Belén le envió un mensaje demoledor afeándoselo y Jorge Javier tomó una decisión:

Recibí un mensaje que únicamente cogí el móvil y le dije ‘Belén, vete a la mierda’. Y ella no solo con eso sino que el mensaje que me envió fue todavía peor y la bloqueé

Y es que, para el presentador, su mensaje fue de una “profunda humillación” y un ataque como ser humano.

Creo que no me lo merezco.

Necesito relaciones que no me desconcentren y que no me estén provocando ansiedad constantemente y decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo.

En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida.

Como amigo no puedo dar más, hasta aquí.

Es que me da igual. Yo aguanto muchísimo, pero cuando algo se me rompe y se me ataca de alguna manera que considero injusta y vejatoria, cuando viene de alguien que me conoce al dedillo, para mí esa persona desaparece de mi vida»