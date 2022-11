Jiménez Losantos pisa a fondo contra Jorge Javier Vázquez: «¡Es un monstruo que odia a las mujeres!»

Federico Jiménez ha vuelto a desenmascarar al ‘dictador’ Jorge Javier Vázquez.

Tras la polémica entrevista a Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’ donde, la viuda de Pedro Carrasco fue humillada e incluso insultada por el presentador, Jorge Javier Vázquez, y los colaboradores.

De todo esto se habló en la Crónica Rosa de ‘Es la mañana‘ con Federico Jiménez Losantos a la cabeza.

Losantos comenzó diciendo:

Nos encantaría poder empezar hoy con una noticia de crónica rosa. Pero como hay una banda que hace tiempo que ha convertido lo rosa en amarillo, lo amarillo en rojo y lo rojo en delictivo, pues tenemos que hablar de otro caso de maltrato a las mujeres por parte de los mismos de siempre, de Jorgeja y su banda. Jorge Javier odia a las mujeres, no lo puede evitar. Es un tipejo. Se ha convertido en un monstruo. Es que es terrible. Dice ‘esta noche nos hemos dado cuenta como nos has engañado estos años y estás acorralada’. Alguien que invita a su programa le dice que está acorralada. Yo creo que Rocíito se ha comido a Jorge Javier. Jorge Javier murió en alguna zona intestinal de Rocíito y de Fidel. Ya habla como ellos, habla del ser, de trinkers. Está para allá Que él ha estado llamando durante 8 años mala madre a la misma a la que ahora defiendes. Me hace gracia cuando montaron el primer espectáculo que era el abuso de una señora que no estaba en sus cabales y que es mala, se llevaba las manos a la cabeza porque le llamaban mala madre y el que se lo llamaba eras tú, tú eras el que llevabas a Antonio David. Es que no es una cuestión de opinión, lleva diez años sin ver a sus hijos, ¿Cómo no va a ser mala madre esta tía? Es que además da lecciones y es incapaz de ver a sus hijos.

La tensa entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’

Una cosa es que alguien te caiga mal y otra justificar que le insulten. Jorge Javier Vázquez el gran defensor de la izquierda y paladín del feminismo, volvió a mostrar la patita reaccionaria y misógina el 12 de noviembre de 2022 en el ‘Deluxe’

La entrevista a Raquel Mosquera de aquella noche fue un infierno aunque lideró en cuota de pantalla, algo que ‘Sábado Deluxe’ lleva meses sin conseguir. El morbo estaba asegurado.

La viuda de Pedro Carrasco lleva años en guerra pública con Rocío Carrasco, hija del que fue su marido.

Ahora, gracias a las docuseries ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’, Carrasco ha demostrado, casi todo con pruebas, cómo ha sido maltratada durante décadas por su exmarido-David Flores- y parte de su familia, entre ellos Mosquera, que se han lucrado a su costa.

Aquella noche, pues, Mosquera sabía de antemano que iba a un lugar hostil puesto que, todos saben ya, la productora del ‘Deluxe’- La fábrica de la Tele- defiende a capa y a espada a Rocío Carrasco.

Jorge Javier, pues, fue contra su invitada pero, en realidad, esta no supo defenderse. No contestaba a las cosas que tenía que contestar, se iba por la tangente, reprochaba con argumentos carentes de sentido y así todo el rato. Quedó en evidencia, de eso no cabe duda.

No es por justificar a Mosquera pero es público que la peluquera sufre varias enfermedades mentales y que ha sufrido varios brotes delante de las cámaras. De acuerdo que ella acudió allí voluntariamente y que la pagaron por ello pero hay que tener en cuenta su estado emocional. Luego damos discursos sobre la salud mental y demás (Jorge Javier el primero).