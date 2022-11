Paz Padilla relata el infierno que sufrió en ‘Sálvame’: “¡Se cachondeaban de mí!”

Paz Padilla se cree una santa pero no lo es. Sus últimas declaraciones sobre ‘Sálvame’ son tan demenciales como reveladoras.

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido este mes de enero.

De momento, no tiene proyecto a la vista.

La presentadora ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo del éxito de su obra teatral El humor de mi vida.

¿Volverá Paz Padilla a presentar algo en Mediaset? Ella es optimista:

Y sobre su paso por ‘Sálvame’, Padilla declara que no encajó bien en el programa y que se lo hicieron pasar mal a todos los niveles:

Sabes lo que creo, que mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí, pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar.

Pero no es fácil, cuando tu discurso y tu camino es la armonía, la paz, la bondad, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, te dices: ‘esto no cuadra, algo no encaja’, pero creí que, bueno, que ahí tenía que estar [en Sálvame] y que alguien a lo mejor me escuchaba.

Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa.