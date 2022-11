Karmele Marchante no olvida el infierno de ‘Sálvame’: «Fui maltratada por una serpiente y unas bichas psicópatas»

Karmele Marchante quiere venganza. No olvida que su paso por ‘Sálvame’ fue, sin duda, una de sus peores experiencias personales y profesionales.

La periodista, una de las colaboradoras más emblemáticas del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, terminó saliendo por la puerta de atrás en 2016 tras varias afrentas con algunos de sus compañeros.

La periodista feminista e independentista catalana ha publicado un libro de memorias titulado «No me callo», donde cuenta la dura infancia y adolescencia que vivió por culpa del desapego de sus padres. Además, como no podía ser de otra manera, la periodista ha arremetido duramente contra ‘Sálvame’ y contra algunos de sus compañeros de profesión.

En una entrevista promocional para la revista Pronto, Karmele vuelve a repetir lo mal que lo pasó mientras era colaboradora de ‘Sálvame’.

Lo de “serpiente” seguramente vaya por el presentador, Jorge Javier Vázquez, a quién ya ha calificado antes como a un «enano misógino y psicópata».

Para La Voz de Galicia, Marchante dijo que entrar en ‘Sálvame’ fue el peor error de su vida:

Me maltrataron, me hicieron bullying, me sentí denigrada como periodista y como mujer.

Además dice que ella nunca se ha sentido orgullosa de trabajar en la prensa del corazón aunque su fama se la debe sólo a esa profesión. ¿Por qué siempre ha participado en ese mundo? Según ella, por dinero.

Y otro que también recibe lo suyo es el fallecido Jesús Mariñas, con quien trabajó durante años en el programa ‘Tómbola’.

El famoso «que te calles, Karmele» fue un punto de inflexión en la relación de ambos y a la catalana no le sentó nada bien.

Es una persona con la que yo me he llevado muy mal, era un maltratador, lo he puesto verde en el libro. No era periodista ni era nada.