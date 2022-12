Patricia Conde acusa a dos de sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ de drogarse en pleno programa

La concursante más polémica de ‘MasterChef Celebrity 7’ ha vuelto a cargar contra el programa de TVE.

El paso de Patricia Conde por el talent-show culinario ha sido uno de los más comentados de esta edición. La actriz y presentadora comenzó siendo una de las favoritas, fue expulsada y tras su repesca, su actitud cambió. Muchos la acusaron de querer boicotear el programa y volvió a ser expulsada a las puertas de la final.

Fue entonces cuando Conde escribió en Instagram un mensaje que borró parcialmente a las pocas horas en el acusaba al programa de ser un show en el que todo estaba preparado y que deberían cuidar más la exposición pública de los concursantes ya que luego pasaban desgracias 8un comentario que podía relacionarse con el suicidio de verónica Forqué el año anterior tras participar en ‘MasterChef Celebrity’).

Ese mensaje fue borrado en parte pero el 1 de diciembre de 2022, Conde volvió a la carga con un mensaje en el que se refiere a la “Jefa” del programa (no da nombres) y señala a dos compañeros que se drogaban durante las grabaciones.

Un día alguien dijo “esto es un show más que un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras , yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Me bloqueé ante TANTA presión y me encantaría que no hubiera sido así. Nunca había visto Master Chef,pero les estoy eternamente agradecida por la oportunidad y porq todos me hayan conocido un poco más. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, q peleemos, que hagamos un show divertido, como lo que habéis visto en los 12 programas de esta y en las demás ediciones.

Me gustaría pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de Master Chef que habéis confiado más en mí que yo misma. Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y sobre todo que prefiero reírme de mí misma antes que ofender a un compañero. En fin, que muchísimas gracias a todos.

Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insnúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan “No estás loco, te han apagado el horno ”por ejemplo. “Pero tranquilo que no van a ser muy duros”. Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena pero no Idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto. Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar “A todo tren 2” que es lo que quería,y así lo hice… mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo.

Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo.