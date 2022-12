Emma García, conmocionada ante el plantón de Alba Carrillo en ‘Fiesta’: ¿Está hospitalizada o es mentira?

Alba Carrillo está pagando muy caro su affaire con Jorge López.

La noche de pasión entre la colaboradora Alba Carrillo y su compañero Jorge Pérez (casado y con hijos) es el nuevo culebrón de moda de Telecinco. En todos los programas hablan de ello y los protagonistas empiezan a recular.

La última vez que vimos a Carrillo en uno de los programas en los que colabora, ‘Fiesta’, fue el domingo 4 de diciembre de 2022, la modelo protagonizó una violenta bronca con su compañero Aurelio Manzano.

Al día siguiente, Alba continuó hablando del tema en otro espacio en el que trabajo, ‘Ya es mediodía’.

Pero el 6 de diciembre de 2022, martes, Carrillo no acudió a su cita con ‘Fiesta’ . Así lo comunicó la presentadora, Emma García, nada más arrancar el programa producido por Unicorn.

Tenía que estar aquí, pero me ha dicho Pilar, que está hoy como directora, que no ha podido venir. Ha llamado a las dos de la tarde y ha decidido no hablar más del tema, de la historia que ocurrió con Jorge en la fiesta. Que está agobiada y hasta ha tenido que ponerse su madre al teléfono. Yo me quedo preocupada, porque está superada por la situación, y no me extraña, porque, al final, esto se ha ido de madre.

¿Entonces qué ha pasado para que Alba se haya encontrado superada con la situación? ¿Qué ha ocurrido? Yo estoy extrañada.