Ortega Cano destroza a Ana María Aldón en directo tras el numerito más bochornoso visto en Telecinco

Una regresión en directo y un torero enfadado. No es un chiste, es lo que pasó el 11 de diciembre de 2022 en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco.

En esta historia no hay buenos ni malos. Ana María Aldón es el personaje más soporífero que habita actualmente Telecinco. La todavía mujer de Ortega Cano vende una imagen de mujer liberada de las ataduras de su matrimonio (que puede ser verdad) pero transmite poco menos que nada ante las cámaras.

Por otra parte, José Ortega Cano, el mismo que se pasa el día quejándose del acoso de la prensa, es el primero en fomentar sus propias polémicas. Si tanto quiere que le dejen en paz, que se olvide de llamar a los programas en directo (entre otras muchas cosas) gritando, insultando y amenazando al personal (ah, y que no conceda entrevistas ‘pactadas’ para decir estupideces como que su “semen es de fuerza”).

El caso es que el 12 de diciembre de 2022, en ‘Fiesta’ (programa que, por cierto, ha crecido como la espuma en muy pocos meses), vivimos otro momento de bochorno entre Aldón y Ortega Cano mientras que ya han anunciado su separación.

Ese día Ana María Aldón se sometió a una regresión de la mano del hipnotizador Jorge Astyaro y en su hipnosis desveló pasajes de su vida dolorosísimos que aún no había podido superar.

Los malos tratos que tanto ella como el resto de su familia recibieron por parte de su padre, la soledad que soportó la noche del nacimiento de su hija Gema o el durísimo embarazo de su hijo pequeño han marcado la vida de la colaboradora, que se rompió en varios momentos al ver cómo su cuerpo reaccionaba a la hipnosis.

Precisamente uno de estos asuntos provocó la reacción de José Ortega Cano, su todavía marido y el padre de su hijo pequeño.

A través de Beatriz Cortázar, el torero hizo saber a su mujer que no estaba de acuerdo con lo que había contado tras la regresión sobre el momento en el que se convirtieron en padres cuando él estaba en la cárcel:

Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito, que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo, y que el aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno, también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú.

Como era de esperar, Ana María no se tomó nada bien las palabras de su marido y de la familia de este a través de Beatriz Cortázar y explotó como hacía mucho que no veíamos.

La diseñadora ha explicó lo que ella vivió mientras su por entonces pareja estaba en prisión:

Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo a lo que me refería es que a que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre, ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a nada, a no tener derecho a hablar de mi propia vida, igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado.