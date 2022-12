‘Sálvame’: tensión sin precedentes en el reencuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla

Tenía que pasar y ha pasado. Paz Padilla y Belén esteban se han reencontrado en los pasillos de Telecinco tras el despido de la primera que provocó la segunda. ¿Qué ha pasado? Que la presentadora, la misma que es todo amor y perdón, le ha negado el saludo a la de Paracuellos.

La polémica de Paz Padilla en Telecinco

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido.

Durante casi un año, Paz no tenía ningún proyecto en Mediaset hasta que el 13 de diciembre de 2022 se supo que puede que la presentadora podría tener nuevo trabajo en el grupo de comunicación.

Paz Padilla no saluda

El 13 de diciembre de 2022, en ‘Sálvame’, María Patiño le dijo a Belén Esteban:

Parece ser que hay más amistades rotas de las que pensaba porque… te has encontrado a Paz Padilla.

Belén respondió:

Me la he encontrado yo, se la ha encontrado Kiko Hernández, se la ha encontrado Rafa Mora… No he sido la única.

Eso sí, dejó claro que la andaluza se había negado a saludarla:

Cuando entro en un sitio y hay gente, yo saludo. Si no me saludan, no saludo.

Sí saludo a Rafa Mora peor no a Kiko Hernández, quién dijo:

Una persona que da mil entrevistas a todas horas, diciendo que ella está solamente para dar amor y es un ser de luz, luego llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros.

Eso sí, Kiko Hernández tampoco quiso dejar el feo sin respuesta mientras se estaba produciendo.

Yo le he preguntado a Belén, gritando: ‘¡¿Qué tal estás, Belén?!’ y me dice ella: ‘Muy bien, ya no estoy de los nervios’, y le he dicho: ‘Eso es por el ómicron.

Belén añadió:

Y yo he dicho: ‘Estoy coja, pero estoy viva’

Mientras Adela González, sucesora de Paz Padilla como presentadora, dijo: