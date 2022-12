Frank Cuesta la lía en redes tras su ida de olla homófoba : «Es antinatural»

Frank Cuesta ha desbarrado de la manera más rastrera posible. Ahora ha cargado contra el colectivo LGTBI y su discurso (básico y de ‘cuñao’) se ha hecho viral (que tal vez sea lo único que busca el aventurero)

Centenares de usuarios de redes sociales han cargado (y con toda la razón del mundo) contra el que fuera presentador del programa ‘Frank de la jungla’ por su último vídeo en el que carga contra el colectivo.

Y es que, según Cuesta, ya está harto de que en las series de Netflix ‘sólo’ muestre relaciones homosexuales (será las series que él ve porque le podríamos dar una larga lista de ficciones en las que eso no es así. Que Netflix no es solo ‘Elite’).

Tú pones una puta película de Netflix ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros… Yo ya no veo a un tío y a una tía nunca.

Se queja el aventurero.

Para no quemarse del todo, Cuesta asegura que “está muy bien” que esas relaciones existan (qué buena persona es que nos permite existir) también pide que:

De vez en cuando, que un tío y una tía sea algo normal, que estamos siendo ya anormales. Ya no se puede ver una puta película donde una tía diga ‘Me gusta un tío’. No ‘Me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol’