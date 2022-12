‘Sálvame’: cabreo sin precedentes de Kiko Matamoros que pone en peligro su puesto de trabajo

Kiko Matamoros ha dado un golpe en la mesa contra ‘Sálvame’ y algunos de sus compañeros.

Tras 30 días de ausencia, el 20 de diciembre de 2022, Kiko Matamoros estaba convocado para acudir a ‘Sálvame’. Sin embargo, el colaborador decidió ausentarse de su puesto de trabajo y el programa arrancó con su silla vacía…

¿El motivo? Kiko Matamoros tenía un «cabreo monumental» tanto con el programa como con algunos colaboradores, a los que no dudó en señalar con nombres y apellidos.

Minutos después, Kiko Hernández dio algunos detalles y es que, al parecer, el cabreo de su amigo se extiendía también a la productora y tenía que ver con el PoliDeluxe al que su exmujer, Makoke se enfrentó el sábdo 17 de diciembre de 2022,algunas de las preguntas que se le formularon y la actitud de algunos compañeros, como Lydia Lozano.

Y es que, durante los días de ausencia de Matamoros, Makoke había participado también en varios programas de la productoras tales como el ‘Mediafest Night Fever’.

La ausencia de Kiko Matamoros se produjo tras un mes de ausencia, tiempo en el que ha acompañado a su novia, Marta López Álamo, en sus compromisos profesionales en Dubái.

Minutos después del arranque del programa, Matamoros intervino desde su casa asegurando que ya había avisado de que no asistiría al programa:

Es incierto que hoy se me esperara en el plató, a la persona que me había convocado le anuncié hace 48 horas que no iba a estar (…) En mi vida he faltado a mi puesto y menos voy a dejar tirado al programa.