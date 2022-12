Sexo y mucha tensión independentista en la entrevista de Rufián a Jorge Javier

Dos egos tan grandes como el de Gabriel Rufián y el de Jorge Javier Vázquez juntos en una entrevista. ¿Qué podía salir mal?

El presentador de Mediasety Jorge Javier Vázquez mantuvo una charla con Gabriel Rufián, diputado de ERC, en La Fábrica, el programa de entrevistas que presenta el político.

Proposición política

Meses antes se especuló en medios con la idea de que el PSOE propusiera a Jorge Javier como candidato a la alcaldía de Madrid, algo que el presentador de Mediaset negó rotundamente.

Pero, en su programa, Gabriel Rufián quiso proponerle algo a Vázquez:

Me puso muy cachondo cuando supe que podías entrar en política. Además, podrías hacerlo brutal. A mí me joderías. Gente que me vota a mí, te votaría a ti. Te pido que te lo pienses.

Vázquez, lo tenía muy claro:

Jamás lo haría. Yo ya conozco la guerra de la televisión, es una guerra que tengo más o menos controlada pero vuestra guerra me parece brutal y muy sucia. Yo valoro muchísimo el trabajo de los políticos. Me parece algo muy serio y como me parece tan serio, no entraría porque no sé. No soporto que en la izquierda os peleéis como si fueses niños en el patio de un colegio.

Tensión independentista

Rufián le preguntó si es que él no se peleaba nunca con gente afín y Vázquez, tajante, respondió:

Sí pero no en público. Cuestiones empresariales no. Poco podrás escuchar de mí criticando a mi empresa. Tenéis que meteros en la conciencia de que la empresa es la izquierda y que tenéis algo muy importante que hacer que es defender al país.

En esto, el independentista de Rufián coló de golpe su ideología preguntando:

¿Qué país?

Vázquez, dudó unos segundos y dijo:

Bueno, a Cataluña, a España, al conjunto, a la totalidad. Tenéis una misión muy importante que es que tanto Cataluña como España no retrocedan cien años.

Siguen sin enterarse que Cataluña no es un país pero bueno, hablando de independentismo, Vázquez puso un poco entre las cuerdas a Rufián:

Mi padre votaba a Jordi Puyol. En un momento dado pensé que podía haber sido independentista si hubiera escuchado a Rajoy. Es que si escuchas a Rajoy no te queda más salida que hacerte independentista. Me habéis hecho desconectar del independentismo por cansancio. Durante el Proceso fuisteis muy injustos con los catalanes. No se produjo un debate serio, ni un debate reflexivo. A mí no me da miedo que se pregunte a la gente. Si hay un referéndum, que lo haya pero creo que hay que hacerlo después de un proceso en el que la gente sepa lo que va a votar. De la noche a la mañana, decir ‘vamos a ser independentistas’ pero ¿sabía la gente realmente a lo que se enfrentaba? Me parece que se hizo todo de manera tan básica. Se sacó en un momento con una crisis económica galopante y entonces sacamos de la chistera el conejito del independentismo y miramos para otro lado y que se tape la crisis económica. La gente tiene que saber qué va a votar y no dejarse llevar sólo por las emociones porque te está jugando mucho más que las emociones.

De ahí surgió el ‘profundo amor’ que Vázquez le tiene a Yolanda Díaz, algo que Gabriel Rufián no comparte mucho ya que, para el catalán, el mejor político ha sido Pablo Iglesias.

Hablando se sexo

Por su puesto, en la entrevista, dedicada a promocionar el último libro del presentador, se habló de intimidades de toda índole, incluyendo las sexuales. Así, Vázquez, aclaró:

Fíjate qué tontería, que ahora pienso: la próxima vez que lo haga quiero hacerlo con alguien que me guste de verdad. Porque la gente normalmente nos acostamos con alguien que no nos gusta. Por ejemplo, en el libro cuento que cuando yo salía por Barcelona, de jovencito, y yo no conocía a ningún gay, que cuando yo ligaba, para mí el sexo, además del placer sexual que luego he descubierto que tampoco era tanto, era más importante encontrarse a alguien que sintiera como tú”, ha señalado el presentador. El sentirse acompañado, el sentir esa compañía… Y era muy importante el efecto de la unión de reconocerse en alguien.

🟢 @jjaviervazquez i @gabrielrufian parlen de sexe i seducció Els hi agraden les persones amb qui tenen sexe? 👇🏼 En parlen a @LaFabricaRufian pic.twitter.com/VsGv6HhWQs — 8tv.cat (@8tvcat) December 18, 2022

Fue entonces cuando Rufián ha intervino:

Lo que da pena es que muchas veces es muchísimo mejor la seducción que que dijéramos el…está aquí mi madre, pero el follar, ¿no? Ya, ya pero me da como cosa. La cuestión es que cuando ya follas como que ya se acaba, ¿no? ¿No te pasa eso?.

Jorge Javier Vázquez maduró su respuesta durante más de siete segundos, hasta el punto de que Rufián añadió:

A mí me ha pasado

Vázquez concluyó: