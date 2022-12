Cristina Pedroche, hundida tras saberse que está embarazada: así se han estropeado sus Campanadas

Lo que es malo para Cristina Pedroche es bueno para Antena3.

Lo explicamos: Como cada año, el gran momento de Cristina Pedroche son las Campanadas de Antena3. Tanto por su atuendo (siempre un misterios) como por su discurso, la presentadora ha convertido el espectáculo en un éxito que la cadena aprovecha al máximo para darle la bienvenida al Año Nuevo.

Pues bien, al parecer, Pedroche, durante las Campanadas 2022/23 pensaba decirle al mundo entero que estaba embarazada. Así como una sorpresa, parte del show, pero días antes, el 28 de diciembre de 2022 (y no era una inocentada), la revista Lecturas sacó la exclusiva.

La presentadora y el cocinero Dabiz Muñoz (42 años) van a ser padres. Ambos lo han llevado en el más absoluto silencio. Una alegría compartida con toda su familia y amigos más cercanos, que se han mantenido discretos y cómplices con ellos. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz van a dar la bienvenida a su bebé en 2023, ocho años después de su íntimo y romántico ‘sí, quiero’.

Pero aunque le hayan estropeado la sorpresa a Pedroche, en realidad, es una buena noticia para Antena3. Esta exclusiva no hace más que incrementar la expectación y el morbo. Va a arrasar en audiencia, de eso no hay duda.

Es más, recordemos que el año anterior, Pedroche y su compañero en las Campanadas, Alberto Chicote, consiguieron, por primera e histórica vez, superar a TVE en datos de audiencia.

Pedroche siempre se ha mostrado escéptica con respecto a tener hijos. En alguna ocasión ha declarado cosas como que:

Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos.