Jorge Javier Vázquez reconoce su fracaso: han ido a verle cuatro gatos al teatro

Jorge Javier Vázquez está deseando cambiar de año. Su 2022 no ha sido muy bueno, sobre todo en lo que es su pasión: el teatro.

Es fin de año y toca hacer balance de los últimos 12 meses, así como desear lo mejor para el 2023.

Jorge Javier Vázquez, siempre encantado de hablar de sí mismo, escrito un post en su blog de la revista Lecturas en el que asegura que: “A tomar por saco 2022, yo lo que quiero en 2023”

El presentador de ‘Sálvame’ arranca recordando la situación pandémica en la que se encontraba España a comienzos de año:

Y de ahí, Vázquez pasa a narrar su fracaso con la obra ‘ Desmontando a Séneca’, un espectáculo que tuvo que cancelar por, según él, la crisis social que vivía el mundo (incluyendo la guerra de Ucrania):

A mí los principios del 2022 me pillaron finalizando la gira de ‘Desmontando a Séneca’ en Madrid, en el Reina Victoria. Mala época para hacer teatro. No estaba la gente para muchas fiestas y se acusaba en la taquilla. Recuerdo que el día del estreno, un 13 de enero, nos costó dios y ayuda confeccionar la lista de invitados porque iban cayendo como moscas: el que no tenía covid había estado en contacto con uno. Cuando la taquilla comenzó a remontar se iniciaron los bombardeos en Ucrania. Ahora ya estamos más o menos acostumbrados a las noticias provenientes de la guerra –es lamentable cómo nos podemos llegar a acostumbrar a escuchar impasibles cifras de muertos– pero cuando todo empezó estábamos impactados. Una guerra a pocas horas de avión de nuestras casas. Bombardeos televisados. El miedo metido en el cuerpo. Y la vida seguía, y poco a poco la gente fue recuperando el pulso de la vida cotidiana. No existe peor juez que nosotros mismos. Nadie mejor para boicotearnos que nuestra propia conciencia. Guardo un recuerdo agridulce del final de la gira de ‘Desmontando a Séneca en Madrid’. Recuerdo los viajes de vuelta a casa, aguantándome las lágrimas, sepultado por el peso de la responsabilidad. Pensando en qué hacer para que viniera más gente a verme.

Pero Vázquez ha sacado partido de todo este drama. ¿Cómo¿ Publicando su tercera autobiografía:

Ha pasado el tiempo y una vez que he compartido estas sensaciones en mi libro ‘Antes del olvido’ he empezado a recibir mensajes preciosos. Mensajes que me dicen que no debería ser tan duro conmigo mismo, que estuvieron viéndome en el Reina Victoria y que se lo pasaron muy bien. Y yo empiezo a pensar que tienen razón. Uno debe ser exigente consigo mismo pero no hasta el punto de hacerse daño. De mi experiencia en Madrid lo peor es que se me quitaron las ganas de hacer teatro. Por varias razones. La primordial, porque me he cansado de pasar exámenes. Porque ya no tengo ganas de lidiar con la responsabilidad de tener que llenar plateas porque me llame Jorge Javier Vázquez. Porque estoy cansado de tener que estar a la altura de las expectativas que los demás han depositado en mí. Porque tengo que aprender que mi autoestima no puede verse dañada por la respuesta ajena. Porque este trabajo nuestro provoca placer, pero también mucho sufrimiento. Porque este trabajo, por mucho que nos guste, es solo trabajo. Y yo, lo que quiero a partir de este 2023, es vivir.