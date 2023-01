Lo que aún nadie ha dicho de las Campanadas de Pedroche: ya no quiere ser sexy sino un meme

Lo de mostrar tu cuerpo desnudo ya no está de moda, hay que hacerlo mal para ser relevante.

Las Campanadas de Antena3 fueron líderes de audiencia en el paso del 2022 al 2023. Cristina Pedroche y sus vestidos son el gran reclamo de la cadena.

Yo, que soy muy supersticioso, siempre me como las uvas con TVE, aunque no estuviese Anne, pero, como media España, iba y venía de La1 a Antena3 para ver si Pedroche se quitaba su (literal) tienda de campaña (de refugiados sirios) y mostraba su modelito anual.

Y visto lo visto (esa paloma de la paz que pensé que eran estalactitas de escayola hechas por niños ucranianos pero que era un diseño que, atención, costaba 90.000 euros, gasa transparente y bragas incluidas), me di cuenta de varias cosas.

Primero, el snobismo en la moda basa su valor en el precio y en el ridículo. Bueno, en realidad no, lo que se busca es provocar, y Pedroche provoca (aunque seamos, los que la consumimos, una panda de borregos).

Ella comenzó dando la ‘campana’ mostrándose semidesnuda con un vestido de transparencias que fue criticado por los cromañones machistas que la llamaban ‘fresca’ y ‘buscona’ y por las hembristas que decían que una mujer no podía sexualizarse de esa manera, como si la buena feminista solo fuese aquella que se tapa ( le ponemos un burka y todos tan contestos).

Pero el cuerpo de Pedroche ya no es novedad. Ha pasado de verse a sí misma como un icono sexy a aceptar que, cada año, durante unas horas, va a ser un meme.

Yo, en 2022, casi no he visto a Pedroche, no ha hecho mucho ruido. Ella es la chica de las Campanadas. Lo sabe y cada año sube la apuesta del esperpento. Ah, también lo acompaña de un discurso social ( 8 campanadas, 8 causas) que no deja de ser inútil.

En realidad, hoy por hoy, las Campanadas de Antena3 son un largo anuncio de marcas todopoderosas interrumpido brevemente por una muchacha que lleva puesto un disfraz ortopédico y clama por la paz mundial. Ah, y le acompaña un señor regordete y no muy agraciado (bien tapadito él) para que no eclipse a la moza.

Pero en la época de las fast news, el vestido de Pedroche solo dura un trending topic, se hacen miles de memes a su costa, se hablan cuatro chorradas y adiós discursitos, refugiados, palomas de la paz y la madre que les parió. Ojo, con esto basta. Antena3 ha vuelto a ser líder. Feliz Año Nuevo.