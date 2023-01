Irene Montero no tiene narices para quejarse de esto: nuevo caso de homofobia en ‘MasterChef’ (TVE)

¿Dónde está el Ministerio de Igualdad cuando se le necesita? Mucho meterse con Pablo Motos pero poco hablar de lo que pasa en la televisión pública.

No es la primera vez que en ‘MasterChef’ se ven comportamientos homófobos pero desde TVE guardan silencio. El último sucedió el 2 de enero de 2023, en el especial ‘MasterChef Navidad’, que reúne a varios concursantes famosos de otras ediciones-

El programa se trasladó, para la prueba de exteriores, a la Ciudad del fútbol de la Roja, donde entrena la Selección Española.

En el campo, Pepe Rodríguez preguntaba a Florentino Fernández si era futbolero, algo que el humorista negó pero aprovechó para responder Boris Izaguirre asegurando que a él sí.

Que a un homosexual declarado como Boris le guste el futbol es algo que no le entraba en la cabeza a la jueza del concurso, Samantha Vallejo-Nágera, quien le preguntó al escritor y presentador si había entendido bien. Izaguirre contestó:

Samantha, insistió en su ignorancia:

Lo de que te guste el fútbol me extraña un montón. ¿Qué te gusta el fútbol o los futbolistas?

Esa frase es lo más sexista e ignorante del mundo. A lo que Boris contestó:

Detesto esta pregunta. Son deportistas de élite y yo lo veo como deportistas de élite.

Pero la empresaria insistió tanto que el concursante terminó por decir:

Me gusta mucho el chico este Osorio que está en el Real Madrid. engo un recortable de él. Es muy joven me encanta porque tiene esa costumbre de celebrar los goles quitándose la camiseta. Me parece divino y muy potente de masculinidad.