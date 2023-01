Kiko Matamoros, destrozado en ‘Sálvame’, carga contra el Gobierno:”¡Esto es una absoluta vergüenza!”

Momento intenso, doloroso y reivindicativo el que vivió Kiko Matamoros el 4 de enero de 2023 en ‘Sálvame’.

El martes 3 de enero de 2023 falleció la ‘influencer’ sevillana Elena Huelvaa los 20 años de edad a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2019, cuando apenas tenía 16. Así lo anunció su familia hace unos minutos a través de las redes sociales de la joven. «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. #MisGanasGanan. Gracias por todo», se lee en la publicación de Instagram.

El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica. «Es un tipo de cáncer infantil en los huesos, que también ataca zonas blandas», explicaba Elena en una entrevista concedida a Infosalus en el pasado mes de marzo de 2022. A ella se lo vieron en la pelvis. Tras meses de dolor de pierna, los médicos le decían que tenía ciática, hasta que acudió a un traumatólogo que decidió realizarle unas pruebas. Fue en ese momento cuando se enteró.

Desde ese mismo año, 2019, comenzó a contar su día a día en redes sociales, donde alcanza los cientos de miles de seguidores (tiene más de 800.000 solo en Instagram), viralizando su lema: ‘Mis ganas ganan’.

Tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia desde el mismo momento del diagnóstico, después de algo más de un año, se curó. Sin embargo, al cabo de los meses recayó con metástasis en los pulmones, algo muy común en esta enfermedad. Tras probar varios tratamientos de quimioterapia para ver si alguno funcionaba, en septiembre de 2021 encontraron uno que sí dio resultado.

Tal y como ella misma contaba en su perfil de Instagram, en ese año pudo «hacer muchas cosas». «Incluso escribí mi historia, convirtiéndola en un libro», afirmaba Huelva, en referencia a ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’ (Penguin Random House), título en el que cuenta su experiencia personal con la enfermedad.

El miércoles 4 de enero de 2023, en ‘Sálvame’ hablaron de esta triste pérdida y uno de los más afectados fue Kiko Matamoros, quién aprovechó para meterse con el Gobierno por no financiar más la invstigación contra el cáncer:

A mí se me quiebra la voz al hablar de estos temas. Pido perdón. No se me va a quebrar para decir que esto es una absoluta vergüenza, una absoluta vergüenza. Un país que tiene 22 ministerios, donde se despilfarra el dinero en muchísimas cosas que no voy a sacar a pasear ahora, donde se lucran

Hemos tenido el caso ERE, lo de Valencia, lo de Madrid. Tenemos tantas cosas… ¿Saben ustedes cuál es la cifra que destina la administración pública de este país a la investigación sobre el cáncer? 347 millones anuales. 347 millones que, afortunadamente, gracias a la filantropía de empresas y particulares, se triplica.

Es repugnante que a una de las tres principales causas de muerte en este país se destine una cifra tan ridícula. Es más, si se destinaran más recursos, ni tendrían que irse los mejores investigadores al extranjero y se ahorrarían una cantidad enorme de millones en atender a enfermos de cáncer en nuestro país.

Así que ya basta de demagogia, de mensajes en Twitter y de brindis al sol. Tengan los huevos de una puñetera vez de cumplir con su obligación y defender los intereses de la gente de este país.