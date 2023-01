¡Escándalo real! El príncipe Enrique asegura que su hermano le agredió tras insultar a su esposa

Nuevo capítulo del culebrón que enfrente al príncipe Enrique de Inglaterra con su hermano Guillermo.

Meghan Markle, la esposa estadounidense del hijo pequeño del hoy rey Carlos III, parece ser el nuevo centro de la polémica.

Tanto Meghan como Enrique abandonaron la familia real tras, según ellos, no ser aceptados por la misma y han decidido sacarle rentabilidad al asunto en diferentes entrevistas, un par de series en Netflix y ahora, una biografía del duque de Sussex titulada ‘Spare’.

En el libro, que aún no ha sido publicado, pero al que ha tenido acceso ‘The Guardian’, según informa La Vanguardia, Enrique asegura que su hermano, el príncipe de Gales, le agredió físicamente.

Cuenta ‘The Guardian’ que relatando una confrontación en su hogar de Londres, en el 2019, Enrique recuerda que su hermano calificó a Meghan de “difícil”, “brusca” y “abrasiva”, lo que hizo que él respondiera que Guillermo “repetía la narrativa de la prensa” sobre su esposa, convertida en la diana de todos los dardos.

La confrontación fue a más y escribe Guillermo que “me agarró por el cuello, rompiendo mi collar y me derribó en el suelo”. Esta sorprendente escena, en la que Enrique habría salido con una herida visible en su espalda, es una de las más destacada de ‘Spare’, una autobiografía que dispone de todos los condimentos para provocar un enorme furor en la familia real británica.

Por otro lado, el duque de Sussex, en una entrevista para el programa ’60 Minutes’ aseguró que:

Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano, quiero una familia, no una institución