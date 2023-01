Un viejo vídeo demuestra que el vómito de Risto Mejide contra Ana Obregón no fue casualidad

Risto Mejide es cruel, lo es ahora y lo ha sido siempre. Las redes sociales han demostrado que lo de reírse de la muerte de un ser querido no es nuevo para él. Ya lo hizo con una concursante de ‘Operación Triunfo’.

Tras el polémico comentario que Mejide hizo sobre el fallecido hijo de Ana Obregón y sobre el embarazo de Cristina Pedroche durante las campanadas del 2023, el presentador se justificó diciendo que jamás se le ocurriría reírse de la muerte de un ser querido. Mentira.

Las redes sociales han rescatado un vídeo en el que el publicista se e burló de la muerte del familiar de una concursante de ‘Operación Triunfo 2008’ cuando formaba parte del jurado.

Patty García tuvo la mala suerte de perder a su abuela a los pocos días de entrar en la academia y decidió abandonar el talent musical para estar con sus seres queridos.

Risto, cabreado, le dijo a los triunfitos:

Quería preguntároslo por si alguien tiene que hacer una gestión, ha dejado el coche mal aparcado, se le ha muerto un canario, un perro, un abuelo o lo que sea. Lo digo porque ahí fuera hay mucha gente currante a la que cada día se le mueren seres queridos y no abandonan su trabajo, no abandonan su sueño y no abandonan lo que quieren hacer en la vida

Puesto que el vídeo se ha hecho viral, Patty García, la concursante a la que Risto humilló, ha reaparecido en redes sociales para condenar la última polémica del presentador de ‘Todo es mentira’:

Risto me hizo mucho daño. Nunca he recibido unas disculpas, pero a estas alturas de la vida tampoco las espero.

Creo que son palabras muy desafortunadas, no se debe bromear con algo así, el fallecimiento de un ser querido es algo muy serio. No sabe hasta qué punto puede afectar a la persona a la que se lo está diciendo. Ana Obregón ha contestado como toda una señora.

Durante las campanadas del 2022-2023 de Telecinco, Risto Mejide le preguntó a Mariló Montero:

Obviamente, Risto se refería al embarazo de Pedroche y al discurso que Ana Obregón, en TVE , le dedicó a su padre, a su madre y a su hijo fallecidos

El 3 de enero de 2023, Ana Obregón, en Instagram, hundió a Risto sin despeinarse alegando cosas como que:

Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie.

Minutos después de la publicación del post de Ana Obregón, Risto Mejide, desde ‘Todo es mentira’ contestó con su arrogancia habitual, echando balones fuera e incluso culpabilizando a las víctimas:

Ana (Obregón), eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo. Llevas muchísimos años y eso es indiscutible. Me sorprende que esto no iba contigo ni con Cristina (Pedroche). Me sorprende que no veas que yo puedo tener ideas equivocadas y puedo errar en mis planteamientos y puedo discutirlo contigo en público en privado, pero mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo dan audiencia, quizá alguien debería preguntarse a quién da audiencia.

Esto, insisto, no iba contigo. Esto va a por quien os ponen ahí.Esto va contra los directivos de RTVE que en 2020, cinco meses después de que tú hayas perdido a tu hijo, deciden que tú des las campanadas. Esto va por el mercado del morbo, contra el que yo m siento bastante en contra. Lo siento.